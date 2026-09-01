La lengua karateka de Moria Casán defendió a Alejandro Stoessel en medio de la crisis con Tini: "Pasión por su hija"
En su regreso a la televisión, la conductora dio su postura sobre las tensiones que atraviesa el entorno de la artista.
En medio de los trascendidos sobre la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres, Moria Casán aprovechó su regreso a la pantalla en La mañana con Moria para opinar sobre el tema. A partir de una pregunta del periodista Gustavo Méndez, la conductora dio detalles inéditos de su relación con Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.
Cómo fue la llamada de Alejandro Stoessel a Moria
Respecto a la madre de la cantante, Moria comentó que la ve con frecuencia por compartir edificio con su pareja, Fernando Galmarini, y haber coincidido en eventos teatrales. Sin embargo, el foco principal estuvo puesto en el histórico productor televisivo y la devoción que siente por su hija.
“Lo único que puedo decir de Alejandro Stoessel es que es pasión por su hija y por el cuidado de su hija”, remarcó La One durante la emisión de su programa.
Para ejemplificar esa cercanía, la diva recordó un episodio ocurrido años atrás. “Una vez me llamó a mí totalmente consternado, casi llorando, porque había tenido un problema de unas luces que se habían colgado en un negocio que compartía con Maru Botana”, reveló.
En aquella conversación telefónica, el productor le hizo un pedido desesperado para preservar la imagen de la artista: “Moria, te pido por favor que cuiden a mi hija. Mi hija es lo máximo, esto es una vergüenza para mí. Yo quiero que por favor no entre el nombre de mi hija, mi hija es la pureza total”.
A partir de esa experiencia, la diva concluyó con una reflexión sobre la crianza de la estrella pop. “Es una chica criada, protegida primero por una empresa como Disney, entre algodoncitos, y después por sus padres con un amor desmedido y una protección desmedida”, sostuvo al definir el respaldo incondicional que recibió Tini desde sus comienzos.