Los padres de Tini Stoessel decidieron romper el silencio en medio del escándalo: sus tajantes declaraciones

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera decidieron hablar en medio de la interna familiar que tiene como protagonista a Tini Stoessel, su hija.

En medio del escándalo que terminó de explotar en las últimas semanas, los padres de Tini Stoessel, decidieron romper el silencio. Es la primera vez que Alejandro y Mariana hablan y lo hicieron con Moria Casán quien hace poco volvió de su descanso y retomó actividades en El Trece.

"A Mariana la noté bien y con ganas de hablar. Quieren esperar que pase un poco todo esto y ellos van a hacer su descargo importante", comenzó diciendo en la introducción Moria Casán sobre las declaraciones que realizó la madre de Tini Stoessel.

"Hola Moria, solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones. Amo a mis hijos con todo mi ser y jamás podría hacerles daño", expresó Mariana sobre las diferentes informaciones que dieron a conocer en los programas de espectáculos.

La palabra de la madre de Tini Stoessel tras el escándalo La declaración de la madre de Tini Stoessel. Captura de video / El Trece. También comentó que "gracias, Moria, por tus palabras hacia nosotros, hoy justo le decía a Luli en tu entrevista con Sofovich lo bien que me hacía escucharte. Gracias, amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos".

Esto no fue todo, ya que además decidió defender a Alejandro Stoessel y fue muy clara al respecto: "Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. Gracias, ante tanta mentira y basura, tus palabras son un bálsamo".