La "Reina de la Ketamina" se declaró culpable por la muerte de Matthew Perry: qué dijo

Jasveen Sangha, acusada de distribuir la droga que causó la muerte del actor Matthew Perry, admitió cinco delitos federales ante la justicia estadounidense.

A casi dos años de la muerte de Matthew Perry (23 de octubre de 2023), se declaró culpable Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina".

El proceso judicial por la muerte del actor Matthew Perry avanzó esta semana con la declaración de Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina”. La mujer se declaró culpable de haberle suministrado al reconocido actor de Friends esta droga que provocó su fallecimiento, en octubre de 2023.

Todos los cargos por los que la Reina de la Ketamina se declaró culpable Según documentación judicial citada por la agencia Associated Press, en la tarde del miércoles, Sangha se declaró culpable de mantener un establecimiento vinculado a la actividad de drogas, tres cargos distintos por distribución de ketamina y uno más por haberle vendido esa sustancia específicamente a Perry, hecho que resultó letal.

Matthew Perry murió por los efectos de la ketamina, según la autopsia. Foto: Friends Matthew Perry trascendió por su interpretación de Chandler Bing en la sitcom Friends. Archivo Friends

Sangha dio su declaración ante la jueza del Tribunal de Distrito Sherilyn Peace Garnett, quien interrogó a la acusada sobre su conocimiento del impacto potencialmente mortal de sus actos. Ante la consulta directa sobre si sabía que las drogas distribuidas por su intermediario podían causar la muerte de Perry, la mujer respondió que no tenía forma de saberlo con certeza.

La familia de Matthew Perry se presentó en la audiencia por primera vez Durante la audiencia estuvieron presentes por primera vez desde el inicio del caso los familiares directos del actor. Asistieron su madre, Suzanne Perry, y su padrastro, el periodista Keith Morrison.