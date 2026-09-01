La historia de Netflix con un asesino serial que no podrás parar de ver

Un asesino serial y una entrevista: la historia de Netflix que no podrás parar de ver. Si te gustan los thrillers oscuros.

Esta serie china de Netflix titulada "Si no hubiera visto el sol" te atrapa por completo. La trama arranca cuando una documentalista empieza a entrevistar en prisión a un asesino serial. A medida que avanzan las sesiones, el criminal revela un pasado lleno de traumas y secretos.

La serie que no te dejará despegarte de la pantalla La historia resulta adictiva porque no se limita a mostrar crímenes ni a buscar culpables sin sentido. Cada encuentro en la sala de visitas funciona como un rompecabezas donde la realidad se mezcla con visiones e ilusiones. Es un viaje entre los años de juventud de los personajes y el presente.