Netflix la rompe con un thriller nórdico que se metió entre lo más visto de la plataforma

Netflix tiene en su catálogo un thriller nórdico que mantiene la tensión hasta el final, ideal para los amantes del suspenso.

La producción danesa Una mujer sin pasado se ha posicionado entre las tendencias de Netflix gracias a un suspense que supera el simple thriller convencional. Dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, la película sostiene un ritmo dinámico a lo largo de casi dos horas.

Netflix: de qué se trata “Tras descubrir que tiene una familia y un imperio logístico, una mujer con amnesia regresa a su pasado privilegiado y en apariencia perfecto para entender por qué lo abandonó”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Netflix sorprende con este thriller. Fuente: Netflix. La trama se sitúa en la tranquila isla noruega de Hidra, donde Louise Andersen (Natalie Madueño) regenta una cafetería y comparte su vida con Joachim (Pål Sverre Hagen). Louise arrastra una condición particular: años atrás apareció en el lugar padeciendo amnesia total, portando solo una identificación a ese nombre y sin registros de su origen.

La rutina se quiebra cuando un visitante la identifica como Helene Söderberg, una mujer danesa desaparecida tres años atrás. Aunque inicialmente escéptica, una prueba de ADN confirma la revelación: Louise es en realidad Helene, dejando al descubierto que en Dinamarca la aguardan un esposo, Edmund (Claes Bang), y un hijo pequeño.

La protagonista viaja a Dinamarca para reconstruir las causas de su desaparición y pérdida de memoria. A través de fragmentos de recuerdos y objetos cotidianos, el relato desmonta la fachada de su vida anterior.