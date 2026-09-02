Jamiroquai vuelve a Argentina después de 9 años: cuándo toca y cuánto salen las entradas

El regreso de Jamiroquai a Buenos Aires ya tiene fecha y lugar. Después de nueve años de ausencia de los escenarios nacionales, el grupo volverá al país con un show el 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro .

El regreso se producirá en un año particular para la historia del grupo. Este 2026 se cumplen 30 años del lanzamiento de “Virtual Insanity” , el histórico hit que impulsó su crecimiento durante la década del '90. El concierto también incluirá otros clásicos del repertorio de Jamiroquai, entre ellos “Space Cowboy” y “Cosmic Girl”.

Pero la mirada no estará puesta únicamente en el pasado. La formación se encuentra trabajando en su noveno álbum de estudio , que actualmente atraviesa su etapa final. Algunas de esas nuevas canciones serán presentadas durante el show. El proyecto marcará además el regreso de Jamiroquai al estudio después de casi una década.

La historia de la banda se remonta a 1992, cuando irrumpió con “When You Gonna Learn” y comenzó a desarrollar una propuesta atravesada por el jazz-funk. Desde entonces, el grupo liderado por Jay Kay construyó una trayectoria internacional que actualmente acumula casi 2.000 millones de reproducciones .

La presentación será el jueves 17 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro . El show argentino forma parte del recorrido regional de la banda, que también llegará al escenario Sunset de Rock in Rio y tendrá presentaciones en Chile, Colombia y tres fechas en México.

Cuánto cuestan las entradas para Jamiroquai

El concierto tendrá cinco ubicaciones disponibles, con valores que van desde los $95.000 hasta los $320.000, sin contar el cargo por servicio. El sector Pit tendrá un valor de $320.000 más cargo por servicio, mientras que Platea 1 costará $250.000 y Platea 2, $170.000.

Los precios de Jamiroquai en Buenos Aires. Gentileza

Por su parte, las localidades para Campo Delantero costarán $190.000 más cargo por servicio y Campo General será la opción de menor precio, con un valor de $95.000 más cargo por servicio.

Las entradas se encuentran disponibles a través de All Access.