Rush vuelve a Argentina después de 17 años: cuándo toca la banda, dónde y cómo sacar entradas

La nueva etapa de Rush ya está en marcha . La banda comenzó su “Fifty Something Tour” frente a una multitud en el Kia Forum y anticipó cómo será el espectáculo que llegará al Movistar Arena de Buenos Aires a comienzos del próximo año. El recorrido representa la primera gira del grupo en once años y reúne nuevamente sobre el escenario a Geddy Lee y Alex Lifeson.

Para esta etapa, los músicos estarán acompañados por la baterista alemana Anika Nilles , quien realizó la gira europea de Jeff Beck en 2022, y el tecladista Loren Gold , músico que trabajó con The Who, Roger Daltrey y Chicago. La nueva formación tiene además el desafío de abordar el repertorio de Rush y, al mismo tiempo, rendir homenaje al histórico baterista y letrista Neil Peart, fallecido en 2020 .

El concierto inaugural estuvo dividido en dos sets y tuvo una duración de tres horas , con un repertorio compuesto por 24 canciones pertenecientes a cinco décadas diferentes. La primera parte comenzó con “Xanadu”, de “A Farewell to Kings”. Fue la primera vez en la historia de Rush que la canción fue elegida para abrir una gira.

Luego aparecieron temas como “Limelight”, “Subdivisions”, “Freewill”, “La Villa Strangiato” y “The Spirit of Radio”. La segunda parte arrancó con una versión en tres segmentos de “2112” y continuó con “Red Barchetta”, “Natural Science” y uno de los temas más reconocidos del grupo, “Tom Sawyer”. Para los bises, Rush recuperó “By-Tor and the Snow Dog”, una canción que no interpretaba en vivo desde 2004, y cerró con “Working Man”, perteneciente a su primer disco.

Rush se presentará el 15 de enero en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El debut de la gira también tuvo una aparición especial de Aimee Mann , quien subió al escenario para cantar “Time Stand Still” junto a Geddy Lee. Ambos habían grabado la canción cuatro décadas atrás, pero nunca la habían interpretado juntos en vivo.

El homenaje de Rush a Neil Peart

El recuerdo de Neil Peart atraviesa el nuevo espectáculo y ocupa un lugar central dentro de la gira. Durante el concierto, la banda utilizó grabaciones de su voz, fotografías y renders digitales para incorporar su presencia al recorrido por la historia del grupo.

La formación actual también incorpora a Anika Nilles en batería, quien aporta su propia interpretación al repertorio que Peart ayudó a construir durante décadas. Tras el debut en Inglewood, Rush tiene previstas otras tres presentaciones en el mismo escenario antes de continuar su recorrido por México, Estados Unidos y Canadá.

Cuándo toca Rush en Argentina

El “Fifty Something Tour” llegará al Movistar Arena de Buenos Aires el 15 de enero de 2027. La presentación será la primera parada de la etapa sudamericana de la gira y marcará el regreso de Rush a la región después de 17 años.

Las entradas para el concierto ya se encuentran disponibles a través del sistema de venta del Movistar Arena.