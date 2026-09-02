Esto cuesta ver a tus artistas favoritos: los 10 espectáculos más esperados de septiembre en Mendoza

Inició el noveno mes del año y la cartelera provincial se prepara para el florecimiento musical. Si agosto dejó grandes propuestas, septiembre va a sorprender con una grilla variada. En épocas donde se redirigen los gastos, siempre es bueno saber en qué invertir el tiempo y el disfrute; por eso, en esta "artistlist" hay opciones para todos los gustos y bolsillos.

Para los amantes de los beats y la música electrónica, llega uno de los encuentros más importantes del año en la región. No es solo un show, sino un ritual colectivo y una puesta de alto nivel, ideal para vivir una experiencia sensorial en un entorno natural, de la mano de Fatboy Slim.

El evento comienza a las 17:00 horas en el Club Hípico Mendoza . Las entradas se adquieren por EntradaWeb y los valores parten desde los $55.000 hasta los $150.000 .

La banda se desplegará en Vino a la Nave, para quienes buscan explorar el mundo vitivinícola de una forma mucho más descontracturada. En un formato al aire libre en la Nave Cultural, el evento combina una excelente selección de bodegas, gastronomía y el esperado show en vivo de la banda porteña.

El evento inicia a las 18:00 horas en la Nave Cultural. Las entradas están disponibles por Venti y los valores parten desde los $40.000.

La Konga – 5 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Ticketek

La masiva movida del cuarteto argentino de los últimos tiempos vuelve a la provincia. En medio de una imponente gira internacional, la banda promete armar una verdadera fiesta repasando sus grandes éxitos y últimos lanzamientos.

El grupo se presenta a las 22:00 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas se adquieren por Ticketek y los valores parten desde los $45.200 (Plateas sin numerar) hasta los $96.050 (VIP Frente Escenario).

Luz Gaggi – 11 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Entrada Web

Tras abrir el show de Paul McCartney en River Plate, la cantante llega para presentar “Mientras busco la gloria”, su nuevo álbum producido por Cachorro López. Con una propuesta intensa que combina su habitual vulnerabilidad y gran potencia vocal, el show promete un repaso por sus nuevas canciones y momentos destacados de ALTAR.

La artista se presenta en el Teatro Mendoza. Las entradas se adquieren por EntradaWeb y los valores parten desde los $25.000 hasta los $50.000.

Axel – 11 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Ticketek

Con su nueva gira Así Vivir Tour, el cantautor propone un reencuentro íntimo con sus fanáticos. Será la presentación oficial de su disco VUELVE, además de un recorrido obligatorio por todas aquellos clásicos que lo convirtieron en uno de los referentes del pop romántico.

El show comienza a las 22:00 horas en el Arena Maipú Teatro. Las entradas se adquieren por Ticketek y los valores parten desde los $56.500 hasta los $101.700.

La H no murió – 13 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Ticketek

El rock pesado también tiene su espacio asegurado este mes. La banda que aviva el metal nacional llega con toda su potencia para rendir tributo a los himnos más grandes del género.

El grupo se presenta a las 20:00 horas en el Arena Maipú. Las entradas se adquieren por Ticketek y los valores parten desde los $56.500 (Campo de Pie) hasta los $79.100 (Platea Central).

Elena Roger – 18 y 19 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Entrada Web

La reconocida artista retoma su agenda de shows con una serie de conciertos íntimos y muy emotivos. Acompañada en el piano por el maestro Nicolás Guerschberg, invitará al público a un recorrido por los grandes éxitos que la consagraron en el teatro musical y la música popular argentina, con canciones imborrables como No llores por mi Argentina y Balada para un loco.

La artista se presenta en el Teatro Mendoza. Las entradas se adquieren por EntradaWeb y los valores parten desde los $45.000 hasta los $60.000.

Flor Bertotti – 19 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Ticketek

Después de agotar estadios por todo el mundo, la actriz y cantante aterriza en Mendoza para empezar a despedir definitivamente su exitosa gira “Otra Vuelta”. Un show vibrante, lleno de nostalgia, magia y cambios de vestuario, ideal para unir a distintas generaciones con las canciones que marcaron infancias.

El show inicia 20:30 horas en el Arena Maipú Stadium. Las entradas se adquieren por Ticketek y los valores parten desde los $73.450 hasta los $169.500.

Los Fabulosos Cadillacs – 19 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. FeverUp

Las leyendas indiscutidas del rock latinoamericano vuelven a Mendoza en el marco de su LFC Tour 2026 40 Aniversario. Una oportunidad imperdible para ver a Vicentico, Sr. Flavio y Sergio Rotman en vivo celebrando cuatro décadas de puros éxitos.

La banda se presenta a las 21:00 horas en el Teatro Griego Frank Romero Day. Las entradas se adquieren por FeverUp y los valores parten desde los $50.000 (Platea General) hasta los $150.000.

La Delio Valdez – 25 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Ticketek

La inmensa orquesta cooperativa de cumbia no para de crecer y trae su gira de teatros 2026 a la provincia. Atravesando un enorme momento de proyección internacional, llegarán para presentar su último disco “El Desvelo”.

El grupo se presenta a las 22:00 horas en el Arena Maipú Teatro. Las entradas se adquieren por Ticketek y los valores parten desde los $39.550 hasta los $90.400.

PLUS: Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino – 26 de septiembre

Los espectáculos de septiembre. Ticketek

Para cerrar el mes, General Alvear se viste de fiesta para la segunda edición de este mega evento. Contará con una amplia propuesta gastronómica, entretenimientos y una grilla musical espectacular que incluye a Divididos, León Gieco, Bándalos Chinos y Kapanga, entre muchos otros.

El festival se desarrollará en el Predio Ferial de General Alvear. Las entradas se adquieren físicamente a $55.000 o de manera online por Ticketek a $63.000. (Los niños de 6 a 12 años abonan $25.000 y menores de 5 entran gratis).