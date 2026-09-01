El ambicioso proyecto de Callejero Fino fuera de la música que corre peligro tras su detención

El referente del RKT estaba a punto de dar un gran salto en su carrera profesional. Sin embargo, su reciente arresto en Tigre dejó el proyecto en suspenso.

Simón Natanael Alvarenga, conocido como Callejero Fino, atraviesa horas críticas tras su detención por portación de arma de guerra. En la cúspide de su éxito musical, otro arresto puso un freno total a sus proyectos, incluyendo una faceta hasta ahora desconocida para el gran público.

El proyecto en pausa La noticia fue compartida por periodistas. X / marianocostaok Antes de que la noticia de su detención se diera a conocer, el músico de 31 años estaba a punto de dar un salto inédito: su debut actoral. La noticia fue dada por el periodista Mariano Costa reveló que Callejero Fino iba a filmar una película llamada "El Transa". Según la información que trascendió allí, el pasado 19 de agosto el artista incluso se había presentado en la locación indicada para realizar las pruebas de cámara correspondientes. Actualmente, la producción del largometraje se encuentra en vilo y atenta a los avances de la causa para definir si deberán buscar a un nuevo actor para el papel.

El control vehicular que lo cambió todo El drástico giro judicial ocurrió en las últimas horas, cuando el cantante circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok sin patente por la zona de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, junto a un acompañante. Lo que se inició como una identificación de rutina motivada por la irregularidad del vehículo, se agravó cuando los efectivos de la Policía Bonaerense avanzaron con la inspección. En el habitáculo de la camioneta encontraron una pistola Glock calibre .40 cuya numeración estaba suprimida o limada.

Tras el hallazgo del arma, el fiscal Cosme Iribarren solicitó que el músico permanezca detenido y la Justicia hizo lugar al planteo. Si bien en su declaración Alvarenga negó que la Glock fuera de su propiedad, continuará preso. Además, la Justicia ordenó peritar los teléfonos celulares de los involucrados para intentar reconstruir a quién pertenecía realmente el arma de guerra y cómo llegó hasta la camioneta. Según se supo en las últimas horas, al momento de ser interceptado, el cantante habría afirmado que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra, J Rei.