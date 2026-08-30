Video: el momento en el que detuvieron a Callejero Fino por circular con una camioneta sin patente

Callejero Fino fue detenido este domingo en Villa La Ñata, Tigre, durante un procedimiento de la Policía Bonaerense que quedó registrado en imágenes. El cantante circulaba en una Volkswagen Amarok sin las patentes colocadas y, durante la requisa del vehículo, los efectivos encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida.

El artista, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, viajaba junto a otro joven de 27 años, domiciliado en Presidente Derqui. El operativo comenzó cuando los policías que realizaban recorridas preventivas detectaron la camioneta y decidieron detenerla en la zona de la calle Italia y la ruta 27.

Las imágenes corresponden al procedimiento realizado después de que los agentes interceptaran la Volkswagen Amarok. La secuencia muestra el despliegue policial alrededor del vehículo y el momento posterior a la identificación de sus ocupantes, en medio del operativo que terminó con la detención del cantante de RKT.

El motivo inicial de la intervención policial fue que la camioneta circulaba sin las patentes delantera y trasera. Esa situación llamó la atención de los efectivos, que ordenaron detener la marcha para identificar a las personas que iban dentro del vehículo.

A partir de allí, los agentes realizaron una requisa de la Amarok. Fue durante esa inspección cuando encontraron una pistola Glock calibre .40 dentro del habitáculo. De acuerdo con la información policial aportada sobre el procedimiento, el arma tenía la numeración suprimida y Alvarenga no contaba con autorización para portarla.

Ese hallazgo cambió el curso del operativo y derivó en la detención de Callejero Fino. El cantante quedó involucrado en una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que tanto la pistola como la camioneta fueron incautadas.

La investigación judicial

La investigación quedó en manos de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tras el procedimiento, el artista quedó detenido a la espera de ser indagado en el marco de la causa abierta por el arma encontrada durante la requisa.

Según la información conocida después de la detención, Callejero Fino manifestó preocupación frente a los agentes y dijo: “Me quiero matar”. También explicó que se dirigía hacia una quinta de la zona para participar del cumpleaños de J Rei, pareja de María Becerra.

El procedimiento ocurrió pocas semanas antes de uno de los compromisos que el cantante tenía previstos en su agenda artística. El próximo mes tenía programada una presentación en el complejo C Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

La situación judicial del músico dependerá ahora del avance de la investigación y de las actuaciones que se realicen sobre el arma secuestrada.

El antecedente judicial de Callejero Fino

La nueva detención también volvió a poner el foco sobre el pasado judicial del cantante. Cuando tenía 20 años, Callejero Fino fue condenado a seis años de prisión por una causa por robo. Pasó cinco meses en un penal y luego continuó cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario en su casa de Presidente Derqui, donde utilizó una tobillera electrónica.

Durante aquel período comenzó a dedicarse con mayor intensidad a la música y posteriormente construyó su carrera dentro del RKT. En agosto de 2023 anunció que había terminado de cumplir aquella condena. Ahora vuelve a quedar involucrado en una causa judicial, esta vez por el arma encontrada durante el procedimiento realizado en Tigre.