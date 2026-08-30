Detuvieron al cantante Callejero Fino en Tigre con un arma de guerra ilegal y una camioneta sin patente

El cantante de RKT Callejero Fino fue detenido este domingo en Villa La Ñata, Tigre, cuando circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente. Durante el operativo, la Policía Bonaerense encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y abrió una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

El cantante, cuyo nombre real es Simón Natanael Alvarenga, tiene 31 años y fue detenido junto a otro joven de 27 años, con domicilio en Presidente Derqui. El procedimiento se realizó en el cruce de la calle Italia y la ruta 27, cuando efectivos realizaban recorridas preventivas.

Los agentes advirtieron que la camioneta circulaba sin las patentes delantera y trasera. Al detener el vehículo e identificar a sus ocupantes, realizaron una requisa y encontraron el arma dentro del habitáculo.

Se trata de una Glock calibre .40 con la numeración suprimida. Según la información policial, Alvarenga no contaba con autorización para portar el arma. Por el hallazgo, quedó detenido y enfrenta una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. Tanto el arma como la Volkswagen Amarok fueron incautadas y el cantante continuará detenido, a la espera de ser indagado.

El arma de guerra ilegal que fue incautada en la detención a Callejero Fino.

Tras el procedimiento, Callejero Fino manifestó su preocupación ante los agentes. "Me quiero matar", dijo, según trascendió. Además, explicó que se dirigía a una quinta de la zona para asistir al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra.

La detención ocurre pocas semanas antes de uno de los compromisos previstos en su agenda artística: el próximo mes, el cantante tenía programada una presentación en el complejo C Art Media, ubicado en el barrio porteño de Chacarita.

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El pasado judicial del cantante

El episodio también vuelve a poner el foco sobre el pasado judicial del artista. Callejero Fino había permanecido privado de su libertad durante varios años en una causa por robo y contó anteriormente que estuvo cinco meses detenido antes de acceder al arresto domiciliario, que cumplió con una tobillera electrónica.

"Terminé preso por estar en un lugar donde no tenía que estar y con gente con la que no tenía que estar. No hay mucha vuelta, los que me acompañaban están presos o muertos", reveló en el programa PH Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff en Telefé. Además, contó que no recordaba el hecho, y que "me gustaría que un día me digan bien qué pasó. Contarle a mi mamá que no soy ningún violador ni que maté a nadie, porque todo eso está mal”.

Durante ese período comenzó a dedicarse de lleno a la música. Según explicó en una entrevista, aprovechaba las noches para escribir canciones y llegó a componer varias en pocas horas.

Mientras cumplía la condena, además, necesitaba autorización judicial para salir de su domicilio y presentarse en distintos shows. En agosto de 2023 anunció que había terminado de cumplir su condena.

Ahora, el cantante vuelve a quedar involucrado en una causa judicial, esta vez a partir del hallazgo de una pistola calibre .40 con numeración suprimida, considerada en la investigación como un arma de guerra de tenencia ilegal.