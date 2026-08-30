Un adolescente conducía una moto y atropelló a un peatón de 80 años

El joven, de 15 años, manejaba una motocicleta y colisionó con el hombre en una esquina de Las Heras. Ambos fueron trasladados a diferentes hospitales.

Este sábado por la noche, un adolescente de 15 años atropelló a un anciano de 80 en la intersección de las calles Chile y Matienzo, de Las Heras. El menor circulaba en moto cuando embistió al hombre, que se desplazaba a pie.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:05 y personal policial intervino tras un llamado al 911 que alertó sobre el siniestro vial. Al arribar al lugar, los efectivos asistieron al hombre, identificado como C. S., quien fue atendido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticado con politraumatismo moderado. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Privado de Ciudad.

A partir de las primeras averiguaciones, se estableció que el conductor de la motocicleta había sido trasladado por familiares al Hospital Carrillo. Desde el centro asistencial informaron posteriormente que el adolescente presentaba vómitos con sangre, por lo que fue derivado en una ambulancia del SEC al Hospital Central para realizarle estudios.

En el lugar del siniestro trabajó personal de Policía Científica, mientras que agentes de Tránsito realizaron las actuaciones correspondientes. Además, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que tomó intervención con el adolescente en el Hospital Central.