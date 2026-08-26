"Con el gordito": una pareja se filmó haciendo willy con la moto llevando a su bebé y lo subieron a las redes

Una breve grabación registrada en la zona norte de la capital de Catamarca generó preocupación entre los vecinos. Se trata de una pareja que realizó una riesgosa maniobra en su moto , conocida como "willy", mientras llevaban a su bebé encima.

En las imágenes, el conductor de una moto avanza durante algunos segundos únicamente sobre la rueda trasera , mientras una mujer que viaja detrás sostiene a un bebé en brazos. En el registro no se observa ningún sistema de protección o sujeción para el menor.

El video fue captado por vecinos del sector y luego comenzó a difundirse mediante redes sociales y estados de WhatsApp. La presencia del bebé durante la maniobra fue uno de los principales motivos del reclamo.

Según trascendió, la mujer que acompañaba al conductor también habría compartido las imágenes y las habría acompañado con la frase: “Un Willy con el gordito JAJAJA” .

Las imágenes fueron enviadas al medio local Inforama por residentes de la zona norte de la capital catamarqueña. Los vecinos plantearon su preocupación por este tipo de conductas y pidieron que se refuercen los controles.

“Somos vecinos de la zona norte de la Capital y queremos realizar un reclamo, ya que creemos que es la única forma de que, tal vez, estos menores de edad tomen conciencia de la situación”, expresaron, según consignó el medio.

Los residentes también señalaron que las maniobras peligrosas no serían un hecho aislado. De acuerdo con sus testimonios, episodios similares se producirían de manera periódica en las calles del sector.

Hasta el momento, no se informó en el material difundido sobre la identidad del conductor o de la mujer que aparece en la grabación, ni tampoco sobre eventuales sanciones relacionadas con el episodio.