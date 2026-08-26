Intentaron escapar, descartaron un arma y fueron detenidos tras una persecución

El procedimiento ocurrió durante un patrullaje preventivo en el barrio Suyai. Como resultado, tres hombres fueron detenidos tras una persecución.

Los tres malvivientes avistaron a los efectivos, se dieron a la fugay, fueron detenidos tras una persecución. (foto ilustrativa).

Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada en el barrio Suyai, en Guaymallén, luego de que intentarán huir de efectivos policiales que, se encontraban realizando controles en la zona. Durante el procedimiento, se secuestró un arma de fuego que fue arrojada por uno de los malvivientes al interior de un vivienda.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a la 1, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UEP) patrullaban por calle Álvarez y, al llegar a calle Terrada, observaron a tres hombres que intentaron darse a la fuga al advertir la presencia del móvil.

Arrojó el arma al patio de una vivienda Durante la secuencia, uno de los sujetos lanzó un arma de fuego hacia el interior de una propiedad. Con autorización del propietario, los uniformados ingresaron y encontraron un revólver calibre .32 con seis municiones y sin numeración fabril.