Intentaron escapar, descartaron un arma y fueron detenidos tras una persecución
El procedimiento ocurrió durante un patrullaje preventivo en el barrio Suyai. Como resultado, tres hombres fueron detenidos tras una persecución.
Tres hombres fueron detenidos durante la madrugada en el barrio Suyai, en Guaymallén, luego de que intentarán huir de efectivos policiales que, se encontraban realizando controles en la zona. Durante el procedimiento, se secuestró un arma de fuego que fue arrojada por uno de los malvivientes al interior de un vivienda.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a la 1, cuando efectivos de la Unidad de Acción Preventiva Guaymallén (UEP) patrullaban por calle Álvarez y, al llegar a calle Terrada, observaron a tres hombres que intentaron darse a la fuga al advertir la presencia del móvil.
Arrojó el arma al patio de una vivienda
Durante la secuencia, uno de los sujetos lanzó un arma de fuego hacia el interior de una propiedad. Con autorización del propietario, los uniformados ingresaron y encontraron un revólver calibre .32 con seis municiones y sin numeración fabril.
El sospechoso que habría arrojado el arma quedó a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén, mientras que los otros dos hombres fueron trasladados en el marco de la Ley 6722. Por disposición judicial, Policía Científica realizó el levantamiento y secuestro del arma.