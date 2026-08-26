Un joven fue asaltado a punta de pistola y sufrió el robo de una moto en Las Heras
La víctima circulaba en moto por la intersección de Dorrego y Lamadrid, en Las Heras, cuando fue interceptada por los delincuentes que viajaban en otro rodado.
Un joven de 20 años fue asaltado durante la madrugada en Las Heras, cuando dos delincuentes que circulaban en otra motocicleta lo interceptaron y, mediante amenazas con un arma de fuego, le robaron su moto. Los autores escaparon con el vehículo y son buscados por la Policía.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 00.50, en la intersección de Dorrego y Lamadrid, cuando la víctima circulaba por la zona a bordo de una Yamaha 125 cc.
Lo amenazaron con un arma y escaparon con el rodado
Los dos delincuentes abordaron al joven y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego para obligarlo a entregar la motocicleta. Luego huyeron con el rodado sustraído.
La Policía inició las actuaciones correspondientes para identificar a los responsables.