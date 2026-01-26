Turismo en moto: cuáles son los 5 mejores recorridos de la Argentina

Viajar en moto dejó de ser solo un medio de transporte para convertirse en una experiencia en sí misma. En los últimos años, el turismo aventura creció de forma sostenida y los viajes en dos ruedas se posicionaron como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan libertad y recorridos que invitan a disfrutar cada kilómetro.

También hay un crecimiento de las ventas de motos de toto tipo, La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de unidades patentadas durante diciembre de 2025 fue de 60.078 motovehículos, esto es una suba interanual del 20% ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 50.060 unidades.

Si la comparación es contra el pasado mes se observa una suba del 15%, ya que en noviembre se habían registrado 52.257unidades.

De esta forma, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, esto es un 33,8% más que el año 2024, en el que se habían registrado 486.061 motovehículos.

Con este auge de las motos, la Argentina ofrece una diversidad de paisajes que hace de cada viaje una experiencia única. Desde travesías extensas hasta escapadas de fin de semana, estos son algunos de los destinos más elegidos para recorrer en moto este verano. La marca Royal Enfield eligió cinco recorridos para realizar por la Argentina considerados como los mejores para los amantes de las motos:

Ruta 40 (de norte a sur)

Considerada una de las rutas más emblemáticas del mundo, atraviesa el país de punta a punta y propone un recorrido tan desafiante como memorable. Montañas, desiertos, valles y lagos se suceden en un trayecto ideal para motociclistas que buscan una experiencia de larga distancia y variedad de terrenos.

Ruta de los Siete Lagos (Neuquén)

Un clásico del sur argentino. Curvas rodeadas de bosques, lagos de aguas cristalinas y tramos de montaña convierten este camino en una opción perfecta para quienes priorizan el disfrute del paisaje y una conducción fluida durante el verano.

Córdoba y las Sierras de Comechingones

Con rutas que combinan asfalto, caminos serranos y pueblos con identidad propia, esta región ofrece alternativas tanto para paseos tranquilos como para quienes buscan un mayor desafío. Localidades como La Cumbrecita o Villa Carlos Paz suman un atractivo cultural y gastronómico al recorrido.

Valle de Uco (Mendoza)

Viñedos, cordillera y caminos panorámicos hacen de esta zona una de las más atractivas del verano. Especialmente durante la época de cosecha, el paisaje se transforma en una combinación ideal de naturaleza, cultura y rutas escénicas.

Ruta de los Artesanos (Tucumán)

Un recorrido que invita a descubrir el norte argentino a través de caminos sinuosos, vistas panorámicas y pueblos con fuerte identidad cultural. Ideal para quienes buscan una experiencia más cercana a lo tradicional y rural.

Más allá del destino elegido, contar con el equipamiento adecuado es clave para disfrutar cada viaje de forma segura y cómoda. La indumentaria y los accesorios correctos no solo protegen al motociclista, sino que también mejoran la experiencia en trayectos largos y ante cambios climáticos.

Entre los esenciales de indumentaria se destacan: