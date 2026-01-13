Abrió en Mendoza un parador exclusivo para motos sobre la ruta 7

El nuevo parador motero abrió en San Martín y ofrece alojamiento, baños, restaurante y servicios pensados para quienes recorren la ruta 7 en moto.

El primer parador motero de Mendoza abrió sus puertas en San Martín y ya es un nuevo punto de referencia para viajeros en moto.

En pleno corredor internacional de la ruta 7, Mendoza sumó un nuevo espacio pensado para quienes eligen viajar sobre dos ruedas. El sábado 10 de enero se inauguró en San Martín el primer parador motero de la provincia, una propuesta que apunta al descanso, la comodidad y el encuentro en la ruta.

El parador, denominado “Punto de Encuentro”, está ubicado sobre la lateral norte de la ruta 7, entre las calles Robert y Quiroga. La iniciativa busca acompañar el crecimiento del turismo en moto, un segmento que se expande año tras año y encuentra en este trazado un paso obligado hacia la cordillera.

Desde el municipio explicaron que la idea nació de brindar un lugar adaptado a las necesidades de quienes viajan en moto. En definitiva, crear un espacio cómodo, seguro y funcional, donde el viajero pueda parar sin apuro y continuar su camino en mejores condiciones.

Servicios pensados para el descanso en la ruta Parador motero - San Martín Municipalidad de San Martín El nuevo parador ofrece habitaciones para pasar la noche, baños con duchas, restaurante, lavandería y una playa de estacionamiento techada exclusiva para motos. Además, cuenta con un shop motero donde se pueden encontrar cascos, chaquetas, accesorios y equipamiento, junto con una ambientación que incluye motos en exhibición y detalles vinculados a la cultura biker. Incluso hay autos de lujo expuestos, que completan una estética muy ligada al mundo motor.