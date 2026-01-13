Alerta en el Mar Argentino: Prefectura detectó a un pesquero extranjero y sospechan pesca ilegal

La Prefectura Naval Argentina informó que detectó a un buque pesquero extranjero operando dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, un espacio marítimo donde rigen normas estrictas para proteger los recursos.

La embarcación captada por Prefectura era un Bao Feng , que navega bajo bandera de Vanuatu , y su comportamiento fue considerado compatible con posibles tareas de captura mediante arrastre .

De acuerdo con el comunicado de Prefectura, la localización de la embarcación se concretó a través del Sistema Guardacostas , una plataforma de vigilancia que reúne distintas fuentes de información para observar rutas, maniobras y permanencias de barcos en el mar.

Este esquema es utilizado por personal de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la fuerza. Según el reporte, la herramienta permite detectar patrones de navegación inusuales y generar alertas cuando una embarcación ingresa a áreas sensibles.

El presunto infractor fue registrado el 10 de enero por la tarde , cuando ingresó a la ZEE argentina. Según el informe oficial, la nave permaneció en el sector cerca de una hora y media . Durante ese lapso, el buque se desplazó a menos de 4 nudos , un indicador que, según la normativa pesquera local, suele asociarse a actividades de pesca, ya que coincide con la velocidad habitual para operar redes en el agua.

La señal que activó la sospecha

El dato de la velocidad fue el elemento central del caso. En control marítimo, la navegación lenta y sostenida dentro de áreas de restricción no se interpreta como un simple tránsito. Por el contrario, puede ser una marca típica de maniobras de extracción, especialmente en modalidad de arrastre, donde el barco mantiene un ritmo constante para arrastrar el arte de pesca.

Por esa razón, las autoridades consideraron que existía una presunción de que el Bao Feng podría estar realizando tareas de captura dentro de jurisdicción argentina. La situación quedó asentada con registros electrónicos y el seguimiento correspondiente, en el marco de los protocolos destinados a combatir la pesca no autorizada en el Atlántico Sur.

Qué ley podría haberse vulnerado

Tras el hecho, Prefectura sostuvo que la incursión encuadra como una posible infracción a la Ley N.º 24.922, que regula el Régimen Federal de Pesca y establece sanciones para la explotación sin permiso en el área económica exclusiva.