Cortes de luz programados este martes: qué zonas de Mendoza estarán sin servicio

La jornada de este martes 13 de enero llega con trabajos de mantenimiento en la red eléctrica de Mendoza que obligarán a suspender el servicio de luz por algunas horas en diferentes departamentos. El cronograma fue informado por EDEMSA , que detalló zonas, barrios y franjas horarias alcanzadas por estas tareas planificadas.

Se trata de cortes preventivos, habituales en esta época del año, que buscan mejorar el funcionamiento del sistema y evitar fallas mayores durante los picos de consumo del verano.

En Guaymallén, los trabajos se concentrarán en varios sectores a lo largo de la mañana y el mediodía. Una de las áreas afectadas será el entorno del Acceso Este, a la altura de la lateral sur y calle Cañadita Alegre, incluyendo zonas cercanas de Las Cañas, donde el suministro se verá interrumpido desde media mañana hasta cerca del mediodía. También habrá cortes en calles céntricas del distrito Belgrano, con tareas previstas en tramos de Pedro Molina, Saavedra y Rafael Obligado, además de sus alrededores, en una franja más acotada. Hacia el final de la mañana, el mantenimiento alcanzará a sectores de Bermejo, delimitados por un conjunto de calles residenciales.

En el departamento de Luján de Cuyo, las cuadrillas trabajarán tanto en Mayor Drummond como en Ugarteche. En el primer caso, la interrupción está prevista en la zona de Terrada y Samuel Villanueva, extendiéndose por varias horas. Más al sur, en Ugarteche, el corte impactará en un sector rural y semiurbano comprendido por calles públicas y viñedos, con tareas que se extenderán hasta las primeras horas de la tarde.

Maipú tendrá un corte programado en Rodeo del Medio durante la mañana. Las tareas se realizarán sobre Videla Aranda y calles transversales, además de un sector de Santa Fe hacia el norte, lo que afectará a viviendas y comercios de la zona. El objetivo es intervenir sobre la red de distribución para mejorar la calidad del servicio.

En el Valle de Uco, Tupungato y Tunuyán también figuran en el cronograma. En Tupungato, los trabajos se concentrarán por la tarde en El Totoral, específicamente en un área vinculada a establecimientos productivos y caminos internos. Tunuyán, en tanto, tendrá dos interrupciones: una muy temprano en sectores céntricos delimitados por arterias principales, y otra a media mañana en el barrio Las Pircas II, donde el servicio volverá pasado el mediodía.

San Carlos completa el listado de esta región con un corte previsto en Chilecito, abarcando un cuadrante de calles residenciales durante buena parte de la mañana, como parte de las tareas de mantenimiento preventivo.

Sur provincial: San Rafael y Malargüe

En el sur mendocino, San Rafael tendrá dos sectores afectados. Uno de ellos comprende un área urbana delimitada por calles tradicionales, donde el suministro se verá interrumpido desde la mañana hasta el mediodía. El otro punto se localiza en Los Dos Álamos, sobre calle Alberdi y su conexión con la ruta provincial, con horarios similares.

Malargüe también tendrá cortes programados durante la mañana en barrios como YPF, Palau Mahuida II y Nahuel Curá. Allí, las tareas alcanzarán a un conjunto amplio de manzanas, por lo que se recomienda a los vecinos tomar precauciones y planificar el uso de electrodomésticos.

Desde la empresa recordaron que estos trabajos pueden sufrir modificaciones por razones operativas o climáticas y que, ante dudas, los usuarios pueden consultar a la asistente virtual disponible las 24 horas. La recomendación general es desconectar equipos sensibles durante los horarios indicados y prever alternativas en caso de actividades que dependan del suministro eléctrico.