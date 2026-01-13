Pasé y miré: conductores imprudentes en la ruta a Chile

Conductores "apurados" incumplen las normas de tránsito y sobrepasan a camiones en curvas y doble línea amarilla.

En pleno verano, no es novedad el incremento del flujo vehicular desde Mendoza hacia Chile. "Apurados" por llegar a Los Libertadores para hacer los trámites correspondientes y cruzar al vecino país, conductores "desesperados" infringen las normas de tránsito.

Según reportaron los lectores a MDZ, vehículos sobrepasan a camiones en curva y doble línea amarilla. Nada parece importarles.

Ruta a Chile Sin embargo, no es la primera vez que se observan hechos de este tipo. Vehículos realizando maniobras temerarias en curvas sin visibilidad y con doble línea amarilla, camiones o colectivos sobrepasando otros vehículos en zonas prohibidas y peligrosas, desplazamientos sin luces correspondientes y excesos de velocidad, son algunas de las situaciones que se ven, lamentablemente, a diario en la ruta a Chile.

Doble línea amarilla ruta a Chile Hasta el momento, entre finales de 2025 e inicios de 2026 al menos cuatro personas murieron y otras tantas resultaron con heridas de gravedad por siniestros viales en la ruta hacia Chile.