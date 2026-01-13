Pasé y miré: conductores imprudentes en la ruta a Chile
Conductores "apurados" incumplen las normas de tránsito y sobrepasan a camiones en curvas y doble línea amarilla.
En pleno verano, no es novedad el incremento del flujo vehicular desde Mendoza hacia Chile. "Apurados" por llegar a Los Libertadores para hacer los trámites correspondientes y cruzar al vecino país, conductores "desesperados" infringen las normas de tránsito.
Según reportaron los lectores a MDZ, vehículos sobrepasan a camiones en curva y doble línea amarilla. Nada parece importarles.
Sin embargo, no es la primera vez que se observan hechos de este tipo. Vehículos realizando maniobras temerarias en curvas sin visibilidad y con doble línea amarilla, camiones o colectivos sobrepasando otros vehículos en zonas prohibidas y peligrosas, desplazamientos sin luces correspondientes y excesos de velocidad, son algunas de las situaciones que se ven, lamentablemente, a diario en la ruta a Chile.
Hasta el momento, entre finales de 2025 e inicios de 2026 al menos cuatro personas murieron y otras tantas resultaron con heridas de gravedad por siniestros viales en la ruta hacia Chile.
Si bien existen múltiples factores que explican los incidentes en las rutas, la imprudencia al volante es uno de ellos.