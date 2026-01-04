Foz de Iguazú: argentinos y paraguayos lideran el ranking de multas de tránsito entre extranjeros

Los conductores argentinos y paraguayos figuran entre los extranjeros con mayor cantidad de infracciones de tránsito en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú , límite con Puerto Iguazú , Argentina , y Ciudad del Este , Paraguay . Entre los conductores de ambas nacionalidades suman un total de 58.291 multas de tránsito al 2 de enero. De ese número, 8.780 pertenecen a argentinos y 49.611 a paraguayos.

Los argentinos acumulan 8.780 multas en los últimos cinco años, lo que representa una deuda que supera los 4.000.000 de reales (720.000.000 de pesos argentinos), según datos del Departamento de Tránsito del municipio brasileño.

Las infracciones más frecuentes cometidas por vehículos con patente argentina incluyen exceso de velocidad, estacionamiento en lugares prohibidos, cruce de semáforos en rojo y faltas vinculadas a normas básicas de seguridad vial.

A pesar de la implementación de la patente Mercosur, actualmente no existe un sistema automático y efectivo que permita notificar y cobrar las multas cuando los conductores regresan a la Argentina, por lo que gran parte de estas sanciones permanecen impagas y solo puede exigirse su cancelación si el vehículo vuelve a ser identificado dentro del territorio brasileño.

La situación vuelve a poner en debate la necesidad de mecanismos de cooperación regional que permitan mejorar el control, la notificación y el cobro de infracciones en ciudades fronterizas, donde el flujo diario de vehículos extranjeros es constante.

Los números de los conductores paraguayos

Un informe reciente revela una cifra alarmante en el tránsito de Foz de Iguazú: los conductores paraguayos encabezan la lista de infracciones cometidas por extranjeros, sumando 49.611 multas recientes, lo que equivale a un promedio de 182 sanciones por día.

En el acumulado de los últimos cinco años, la cifra asciende a 203.000 infracciones, generando una deuda que supera los 27 millones de reales (unos 4.860.000.000 de pesos argentinos) que aún no han sido abonados.

Las faltas más comunes registradas por las autoridades brasileñas incluyen el exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo, estacionamiento irregular y la falta de uso del cinturón de seguridad.

Ante el intenso flujo vehicular en la frontera, las autoridades locales de Foz de Iguazú han manifestado la necesidad urgente de acuerdos binacionales que permitan la cobranza directa en los países de origen, garantizando que las normas de tránsito se respeten por igual, sin importar la nacionalidad de la placa.