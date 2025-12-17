Explican cómo funcionarán las denuncias de infracciones con el celular de los ciudadanos

El Senado aprobó un proyecto de ley para usar filmaciones de particulares como prueba vial. Claves, proceso de validación y el objetivo de prevenir accidentes.

El Senado de Mendoza aprobó por unanimidad una modificación a la Ley de Tránsito que permitirá a los ciudadanos registrar infracciones con dispositivos móviles y remitir el material a las autoridades para su validación. El autor del proyecto, el senador Germán Vicchi (Unión Mendocina), explicó en MDZ Radio los detalles de la iniciativa.

Vicchi señaló que el proyecto "modifica la ley de tránsito al efecto de poder utilizar imágenes tomadas por particulares", con el objetivo de "prevenir, disuadir, que los conductores tomen conciencia en el manejo". La medida busca canalizar las numerosas filmaciones de maniobras peligrosas que circulan en redes sociales, como los "sobrepasos en la Ruta Chile, en subida, doble línea amarilla", para que el conductor "por lo menos piense que tal vez hay alguien que lo pueda estar filmando".

Validación estatal y doble filtro para las filmaciones ciudadanas Actualmente, estas filmaciones "no tienen validez, porque no había un mecanismo" para procesarlas como prueba, aclaró el legislador. El nuevo sistema establece que "la imagen de por sí no da fe de que haya acontecido el hecho", por lo que se implementará un doble filtro.

El material deberá subirse a una plataforma oficial o enviarse por WhatsApp al Ministerio de Seguridad, que lo cotejará con otras cámaras, situará al vehículo en espacio y tiempo, y analizará si se utilizó inteligencia artificial. Solo entonces, y si la falta es grave, se enviará al Juzgado Vial para una nueva valoración. "Lo importante es que el ciudadano no hace una valoración de si hay que aplicarle o no la multa, él nada más que comunica", remarcó Vicchi.

El objetivo: prevenir accidentes y dar valor legal a las pruebas digitales Las sanciones aplicables serán "las mismas multas que están establecidas en la ley de tránsito, como falta grave". El material también podría servir como indicio en casos de accidentes con lesiones, que derivarían a la justicia penal. Para vehículos con patente extranjera, comunes en el corredor bioceánico, corresponderá al gobierno provincial gestionar el cobro de las multas.