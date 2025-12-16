Atención: la Ciudad de Mendoza activa un esquema especial de estacionamiento medido por las fiestas
Desde el 15 de diciembre, la Municipalidad de Ciudad de Mendoza implementa un régimen excepcional para facilitar el acceso al microcentro.
La Ciudad de Mendoza puso en vigencia, a partir del 15 de diciembre, un esquema especial de estacionamiento medido con motivo de las celebraciones de fin de año. La medida forma parte del programa “Navidad y Reyes Sin Vueltas”, establecido mediante el Decreto Municipal Nº 1391.
De manera excepcional, el sistema tradicional de estacionamiento medido mediante tarjetas se extiende a sectores del microcentro donde habitualmente no está permitido estacionar. La disposición alcanza a la avenida San Martín, vereda oeste, entre Godoy Cruz y Montevideo, y a la calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta avenida Pedro Molina.
Te Podría Interesar
Este régimen especial estará vigente desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, excluyendo domingos y feriados. Los horarios establecidos son: de lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 8 a 13, y los días 24 y 31 de diciembre de 8 a 13.
Ordenamiento del tránsito y apoyo al comercio
La implementación de este esquema busca acompañar el aumento de la actividad comercial característico de esta época del año, facilitando el acceso al microcentro y contribuyendo a un mejor ordenamiento del tránsito urbano.
La iniciativa se enmarca dentro de una política municipal orientada a optimizar la movilidad, mejorar la experiencia de quienes visitan el centro y favorecer el desarrollo de la actividad económica durante las fiestas.
Reconocimiento al Programa Social de Estacionamiento Medido
En paralelo, el decreto contempla un reconocimiento a la tarea social que desarrollan los beneficiarios del Programa Social de Estacionamiento Medido. En ese sentido, se autoriza la entrega de 200 tarjetas sin costo a cada tarjetero.
La distribución de estas tarjetas se realizará el 22 de diciembre y forma parte de una acción integral que combina ordenamiento urbano, acompañamiento al comercio y valoración del trabajo de quienes integran el sistema de estacionamiento medido en la Ciudad de Mendoza.