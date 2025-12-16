Atención: la Ciudad de Mendoza activa un esquema especial de estacionamiento medido por las fiestas

Desde el 15 de diciembre, la Municipalidad de Ciudad de Mendoza implementa un régimen excepcional para facilitar el acceso al microcentro.

El programa “Navidad y Reyes Sin Vueltas” habilita de manera transitoria el estacionamiento en arterias clave del centro mendocino.

La Ciudad de Mendoza puso en vigencia, a partir del 15 de diciembre, un esquema especial de estacionamiento medido con motivo de las celebraciones de fin de año. La medida forma parte del programa “Navidad y Reyes Sin Vueltas”, establecido mediante el Decreto Municipal Nº 1391.

De manera excepcional, el sistema tradicional de estacionamiento medido mediante tarjetas se extiende a sectores del microcentro donde habitualmente no está permitido estacionar. La disposición alcanza a la avenida San Martín, vereda oeste, entre Godoy Cruz y Montevideo, y a la calle Patricias Mendocinas, vereda este, desde Godoy Cruz hasta avenida Pedro Molina.

Este régimen especial estará vigente desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, excluyendo domingos y feriados. Los horarios establecidos son: de lunes a viernes de 8 a 20, sábados de 8 a 13, y los días 24 y 31 de diciembre de 8 a 13.

estacionamiento medido Estacionamiento medido especial en el centro de Mendoza durante las fiestas de fin de año. Prensa Ciudad de Mendoza Ordenamiento del tránsito y apoyo al comercio La implementación de este esquema busca acompañar el aumento de la actividad comercial característico de esta época del año, facilitando el acceso al microcentro y contribuyendo a un mejor ordenamiento del tránsito urbano.

La iniciativa se enmarca dentro de una política municipal orientada a optimizar la movilidad, mejorar la experiencia de quienes visitan el centro y favorecer el desarrollo de la actividad económica durante las fiestas.