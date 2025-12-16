La Navidad llega al centro de Mendoza con un gran evento para toda la familia

La Nav i dad comienza a sentirse en el corazón de la Ciudad de Mendoza y este fin de semana la plaza Independencia será el epicentro de las celebraciones. El sábado 20 y domingo 21, a partir de las 19.30, vecinos, vecinas y turistas podrán disfrutar de una Ciudad Navideña con múltiples propuestas pensadas para toda la familia.

La iniciativa, impulsada por la Municipalidad de Ciudad , ofrecerá dos jornadas consecutivas con música en vivo, expresiones artísticas, opciones gastronómicas y espacios dedicados al diseño y la creatividad local, en uno de los espacios públicos más representativos de la capital mendocina.

El sábado, la actividad comenzará a las 19.30 en el Teatrino de la plaza con una intervención teatral que dará la bienvenida al clima festivo. Desde las 20, el predio se transformará en un corredor navideño con patio de comidas, el tradicional Paseo de las Artes y stands de regalos ideales para las fiestas.

Uno de los momentos más esperados será la llegada de Papá Noel, quien compartirá el encuentro con niñas y niños, recibirá cartitas y se sacará fotografías con las familias. Además, se realizará el encendido del tradicional pino navideño, símbolo de esta celebración.

En el escenario principal se presentará la soprano Griselda López Zalba junto a la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza , con cantantes invitados y la participación de los coros municipales, en un espectáculo que combinará música, emoción y espíritu navideño.

ciudad de mendoza La Ciudad de Mendoza ya palpita la Navidad. Prensa Ciudad de Mendoza

Propuestas para disfrutar durante todo el fin de semana

El domingo 21, la celebración continuará desde las 19.30 con nuevas intervenciones artísticas en el Teatrino. A partir de las 20, plaza Independencia volverá a vestirse de Navidad con propuestas que integran arte, sabores regionales y celebraciones compartidas.

Durante la segunda jornada se presentará la Sparkling Big Band y también la Orquesta-Escuela MGSM, perteneciente a la Municipalidad de San Martín y dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono, sumando diversidad musical al evento.

A lo largo de ambas noches, el patio gastronómico y el Paseo de las Artes permanecerán abiertos, mientras Papá Noel seguirá recibiendo al público. De este modo, la Ciudad de Mendoza invita a celebrar la Navidad con una propuesta abierta, gratuita y pensada para disfrutar en comunidad.