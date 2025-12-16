Invierten más de US$ 6 millones para revivir pozos petroleros históricos de Mendoza

El pasado 13 de diciembre se celebró el Día del Petróleo , una fecha especial para Mendoza que tuvo su gran festejo en el Pozo C1 del yacimiento Cacheuta, un sitio de profundo valor histórico para la industria hidrocarburífera, ya que fue uno de los primeros explotados a gran escala en el país y que resultó fundamental para el desarrollo energético. La anfitriona del evento fue Venoil Energía, una joven empresa mendocina que se ha convertido en referencia en la explotación de áreas convencionales y maduras de la provincia.

En tiempos donde la producción petrolera de la provincia ha experimentado una paulatina caída, Venoil Energía lleva más de US$ 6 millones invertidos en pozos en distintos puntos de Mendoza (entre ellos Cacheuta y Malargüe) y proyecta nuevas licitaciones que alimentan las perspectivas de crecimiento de la empresa.

La jornada reunió a autoridades provinciales, empresarios, trabajadores y sindicatos, y permitió poner en valor el presente y la proyección de una empresa mendocina en expansión que impulsa un cambio de paradigma en el sector. Durante el acto, se destacó el rol de Venoil Energía como empresa especializada en el desarrollo de campos maduros, con una mirada renovada sobre estos activos.

En el marco del festejo, Gustavo Naves, presidente y fundador de Venoil, brindó una entrevista a MDZ Online donde charló acerca de la importancia de Cacheuta para su empresa y para la producción petrolera mendocina, las oportunidades en el no convencional con la formación de Vaca Muerta en la parte mendocina y la necesidad de reinvención de petróleo convencional en la provincia, entre otros temas.

Naves hizo hincapié sobre las áreas maduras: “Trabajamos sobre yacimientos con historia, pero con una lógica distinta: incorporamos tecnología, planificación y gestión del talento para extender su vida útil y sostener el empleo local”. Y agregó: “Decidimos internalizar y mantener a nuestros colaboradores fortaleciendo el empleo directo como parte de nuestra estrategia. Esto nos permite mejorar la seguridad operativa, consolidar equipos y brindar mayor estabilidad laboral”.

-¿Por qué este pozo en Cacheuta es histórico?

-Cacheuta marca un punto de partida. El pozo nace cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa emblema de la Argentina, decide avanzar con la perforación. En ese momento, luego de los descubrimientos de fines del siglo XIX, entre 1880 y 1890, cuando el petróleo afloraba en superficie y se realizaron las primeras perforaciones impulsadas por Fader, hubo un largo impasse en el desarrollo hidrocarburífero, incluso a nivel nacional.

Desde YPF se lanza entonces una campaña geológica a través del Departamento de Minería para realizar testeos en toda la provincia de Mendoza. Los historiadores coinciden en que fue una de las campañas más importantes de la época. De hecho, los medios de comunicación seguían de cerca ese proceso y lo destacaban como un acontecimiento relevante, hasta que finalmente se decidió perforar en Cacheuta.

Así nació el pozo Cacheuta C1, perforado con personal mendocino y un equipo de perforación local. La obra demandó nueve meses de trabajo, desde febrero hasta noviembre. Hoy un pozo de estas características puede perforarse en apenas diez días, pero en aquel entonces todo era una novedad y marcó el inicio de lo que se conoció como la perforación moderna, tal como fue evolucionando con el tiempo.

Ese pozo resultó ser descubridor de petróleo en las formaciones Cacheuta y Potrerillos, es decir, en las arenas de donde se extrae el hidrocarburo. De esa manera se inició el camino y la historia petrolera fuerte de Mendoza, que a partir de allí comenzó a consolidarse.

-¿Cuál es la historia de Venoil Energía?

-Soy ingeniero electrónico e ingresé a YPF en el año 2001. YPF fue mi escuela. De hecho, soy hijo y nieto de ypefianos: tanto mi padre como mi abuelo trabajaron en YPF durante toda su vida. Allí desarrollé gran parte de mi carrera profesional, hasta que decidí emprender y crear Venoil Energía.

Venoil Energía es una empresa petrolera joven, que comenzó en 2018 y atravesó un proceso complejo, incluso con la pandemia en el medio. Sin embargo, en 2024 tuvimos un verdadero resurgimiento. Ese año la compañía tomó un fuerte impulso, con un crecimiento del 3.000% en la producción y del 2.000% en la cantidad de personal, con todo lo que eso implica en términos operativos y organizacionales.

Hoy avanzamos a paso firme, con un management sólido. Mi primera línea y los equipos técnicos están conformados mayoritariamente por profesionales mendocinos, con muchísima experiencia, especialmente preparada para lo que se viene ahora, que es el desarrollo de los campos convencionales.

Dia del petroleo, Venoil 29 Gustavo Naves

-¿Cómo ven la actualidad petrolera en Mendoza?

-Mendoza viene históricamente ligada a la actividad convencional. Hoy ya tenemos algo de no convencional, del que puedo hablar más adelante, pero la provincia sigue siendo claramente convencional dependiente. ¿Qué significa esto? Que el petróleo se extrae de la misma manera que hace cien años, como se hacía en el Cacheuta C1.

Es la misma manera que usaba mi abuelo hace 50 años, la que uso yo hoy y la que utiliza mi equipo actualmente. En los últimos años, la principal empresa petrolera de la Argentina, YPF, fue y sigue siendo un actor central. Es una YPF distinta a la de otras épocas, pero durante mucho tiempo fue una compañía muy grande para yacimientos que requerían altos niveles de estudio, fuertes inversiones y estructuras pensadas para otro tipo de desarrollos. Por eso lo que está ocurriendo ahora: las grandes empresas están migrando hacia Vaca Muerta y se empiezan a abrir oportunidades en otros segmentos.

Ahí aparece el no convencional. En Mendoza tenemos la suerte de contar con cerca del 30% de Vaca Muerta, lo cual es muchísimo. Pero si volvemos al convencional, la realidad es que Mendoza venía de muchos años de caída sostenida, con un descenso continuo del 6 al 7% anual.

Esa tendencia se mantuvo hasta los años 2020 y 2021. Con la pandemia y la salida de ese contexto, se generó una serie de incentivos desde el Gobierno de Mendoza, junto con la Dirección de Hidrocarburos y el trabajo de algunas operadoras, que permitió algo clave, que esa curva deje de caer. Mendoza pasó de una caída constante a una línea prácticamente paralela, lo que en términos técnicos es una meseta.

Estamos hoy en ese punto. Veníamos cayendo a un ritmo que, si se quiere, era “normal” para un campo convencional, pero gracias a esos incentivos se logró aplanar la curva de producción. Eso es sumamente importante, primero porque dejamos de caer y, segundo, porque se construyó un piso desde el cual ahora se puede empezar a crecer.

Ahí es donde empresas como Venoil Energía estamos haciendo nuestro aporte, trabajando para que la curva de producción de petróleo de Mendoza vuelva a crecer y para que la provincia recupere protagonismo en el mapa energético argentino.

Dia del petroleo, Vernoil 5

-¿Cuánto han invertido en el último tiempo?

-En el último año, Venoil en Energía invirtió 6 millones de dólares en yacimientos de Mendoza y Malargüe. Tenemos un plan de inversiones bastante interesante para los años que siguen.

-¿Qué proyecciones hacen desde la empresa?

-Estamos trabajando con varias líneas de acción. Una de ellas es optimizar lo que hoy tenemos, de la mano de la eficiencia, la excelencia operacional y los sistemas de gestión. Venoil es una empresa auditada y contamos con certificaciones bajo normas IRAM, lo que nos permite ordenar los procesos y profesionalizar cada etapa del negocio.

Ese trabajo apunta, en definitiva, a elevar la vara y aumentar nuestro nivel de exigencia interna. En paralelo, estamos participando en distintos procesos licitatorios a futuro: dos en la provincia de Mendoza y uno en Santa Cruz. Si esos procesos se concretan, nos van a permitir seguir creciendo y consolidando nuestra presencia en el sector.

DIA DEL PETROLEO, NAVES, HEBE CASADO, JIMENA LA TORRE VERNOIL 2

-¿Cómo avanza el petróleo no convencional en Mendoza?

-Tenemos una oportunidad de oro en Mendoza y en la Argentina. Como argentinos, contar con Vaca Muerta es una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado en los últimos 40 años desde el punto de vista petrolero. Es el segundo yacimiento no convencional de gas del mundo y el cuarto de petróleo, y en Mendoza tenemos la oportunidad —o la suerte— de que el 30% de Vaca Muerta se extienda desde el río Colorado hacia el norte, dentro de nuestro territorio.

Confío plenamente en el trabajo que se viene realizando desde el Gobierno de Mendoza. La Dirección de Hidrocarburos, con la ministra Jimena Latorre a la cabeza, está liderando este proceso con mucha energía y logrando que empresas como YPF aceleren sus planes de inversión, además de incentivar la llegada de nuevas compañías a la provincia, como Quintana o Tango, que también están invirtiendo para potenciar el Vaca Muerta mendocino.

A mí me tocó estar en los primeros pozos de Vaca Muerta, en Neuquén, allá por 2011, cuando todo recién comenzaba. En ese momento había incertidumbre, era apostar y empezar a sembrar. Siete u ocho años después, esa apuesta empezó a dar sus frutos. Hoy todo eso ya son certezas. Mendoza está hoy en esa etapa de siembra, con todos los riesgos que implica, pero sin ninguna duda va a cosechar. Y eso va a ser algo grandioso para la provincia.