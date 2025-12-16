Sigue el buen tiempo en Mendoza: el pronóstico adelanta una máxima de 30°

El pronóstico para Mendoza señala un martes con tiempo estable, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima alcanzará los 32°.

El martes se presenta con condiciones favorables en Mendoza, en una jornada marcada por el buen tiempo y un aumento gradual de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará fresco, con una mínima de 14°, mientras que por la tarde la máxima llegará a los 32°.

A lo largo de la jornada predominará el cielo despejado, con vientos leves del noreste que acompañarán el ascenso térmico. En cordillera el tiempo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas y con buena visibilidad.