Sigue el buen tiempo en Mendoza: el pronóstico adelanta una máxima de 30°
El pronóstico para Mendoza señala un martes con tiempo estable, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima alcanzará los 32°.
El martes se presenta con condiciones favorables en Mendoza, en una jornada marcada por el buen tiempo y un aumento gradual de la temperatura. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día comenzará fresco, con una mínima de 14°, mientras que por la tarde la máxima llegará a los 32°.
A lo largo de la jornada predominará el cielo despejado, con vientos leves del noreste que acompañarán el ascenso térmico. En cordillera el tiempo se mantendrá poco nuboso, sin precipitaciones previstas y con buena visibilidad.
Te Podría Interesar
De cara a los próximos días, el miércoles será más caluroso, con 18° de mínima y 35° de máxima, algo nublado y con vientos moderados del este. Ese día se prevé viento Zonda en Malargüe y tormentas hacia la noche. El jueves continuará el ambiente caluroso, aunque con leve descenso de la temperatura, 21° de mínima y 33° de máxima, inestabilidad nocturna y vientos del sector sur rotando al noreste.