Inician trabajos de mejora vial sobre Patricias Mendocinas con cortes parciales y desvíos

Ciudad de Mendoza puso en marcha obras de reconstrucción en cuatro cuadras de calle Patricias Mendocinas para mejorar la seguridad vial.

Los trabajos se desarrollan por etapas e incluyen cortes parciales y totales transitorios según el avance de obra.

La Ciudad de Mendoza informó el inicio de los trabajos de reconstrucción de losas de hormigón en un sector de calle Patricias Mendocinas, como parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura vial del microcentro.

Las tareas comenzaron en el tramo comprendido entre las calles Gutiérrez y Necochea, donde las losas presentan un avanzado estado de deterioro y requieren ser reacondicionadas a nuevo. Una vez finalizada esta primera etapa, las obras continuarán hacia el sur, hasta la intersección con Rivadavia.

En una primera instancia, los trabajos incluyen cortes de media calzada. A medida que avance la intervención, se prevén cortes totales transitorios, los cuales se extenderán por períodos breves y debidamente señalizados.

obras ciudad1 La Ciudad renueva un tramo de calzada en calle Patricias Mendocinas. Prensa Ciudad de Mendoza Cortes de tránsito y desvíos del transporte público En total, se intervendrán cuatro cuadras de calle Patricias Mendocinas: dos correspondientes al perímetro de plaza Independencia y dos hacia el sector norte, hasta Necochea. Debido a estas tareas, el transporte público sufrirá desvíos temporales.