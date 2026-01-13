Corte de agua imprevisto en Las Heras: qué zona se verá afectada y hasta qué hora
Aguas Mendocinas informó que realizarán trabajos por la rotura de un caño maestro en una zona de Las Heras durante la jornada.
Aguas Mendocinas informó sobre un corte de agua imprevisto en Las Heras desde las 10:30 hasta las 18:00 hs en Las Heras. Según la empresa, "debido a la rotura en un caño maestro se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable desde Las Orquídeas a Pedro Pascual Segura y de Clavel del Aire a Miguel Sgura".
Además, a través de sus canales oficiales indicaron que "personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible".
Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de agua
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.