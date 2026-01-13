Corte de agua imprevisto en Las Heras: qué zona se verá afectada y hasta qué hora

Aguas Mendocinas informó sobre un corte de agua imprevisto en Las Heras desde las 10:30 hasta las 18:00 hs en Las Heras. Según la empresa, "debido a la rotura en un caño maestro se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable desde Las Orquídeas a Pedro Pascual Segura y de Clavel del Aire a Miguel Sgura".