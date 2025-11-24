Siguen las imprudencias al volante en alta montaña y hay temor antes de las vacaciones

Una serie de videos registrados siguen dando cuenta de la imprudencia de algunos conductores profesionales para circular por el corredor a Chile-

Como en cada inicio de las vacaciones de verano, el flujo de turistas hacia y desde Chile empieza a aumentar y las autoridades a implementar operativos especiales para controlar el tránsito en el corredor internacional. Sin embargo, el orden y fluidez vehicular, principalmente la seguridad, también depende de los conductores.

Imágenes lamentables se vienen registrando en alta montaña y en las que se ve la imprudencia no solo de los vehículos particulares, sino también de los conductores profesionales que tienen la importantísima responsabilidad de transportar un vehículo de mayor porte, una carga y hasta personas, lo cual es más grave.

El sobrepaso de un colectivo en la Curva de Guido Un colectivo de la empresa Abelardo Travel pasó en doble línea amarilla Un colectivo de la empresa Abelardo Travel pasó en doble línea amarilla En uno de esos videos que registró un lector de MDZ y compartió con la redacción se ve el final de una maniobra de mucho riesgo por parte de un colectivo de la empresa chilena Abelardo Travel and Tours, de Santiago.

En la maniobra, sobrepasó a un camión en la peligrosísima Curva de Guido, que tiene doble línea amarilla. Casi choca de frente con un motociclista que quedó registrado en el video y con el propio protagonista -que difundió las imágenes de su casco-, quien también circulaba en moto.

Otro video data de este fin de semana, precisamente de este domingo por la noche cuando un colectivo de la empresa Andesmar Chile, también fue registrado sobrepasando a un camión en doble línea amarilla en medio de la oscuridad de la ruta, en el sentido hacia Chile.