Caída de Mercado Pago: qué ciudades y provincias están afectadas por la falla del servicio

Una caída en el sistema de pagos de Mercado Pago generó inconvenientes en distintas zonas del país.

Hace pocos minutos se confirmó una caída del servicio de Mercado Pago en Argentina, que afecta a miles de usuarios que utilizan la plataforma para realizar pagos, transferencias y operaciones digitales. La interrupción comenzó a ser reportada por usuarios en redes sociales y quedó reflejada en la plataforma Downdetector, especializada en monitorear el funcionamiento de servicios online.

Hasta el momento, desde Mercado Pago no emitieron un comunicado oficial para explicar las causas del problema ni el tiempo estimado de restablecimiento del servicio. Sin embargo, el volumen de reclamos registrados en Downdetector evidenció un pico de incidencias muy por encima de lo habitual para ese horario.

Cuál es el estado actual de Mercado Pago mercado pago Downdetector Según detalla la plataforma, "el gráfico de notificaciones muestra los reportes de problemas enviados en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico por hora". Downdetector aclara que solo marca una incidencia cuando la cantidad de avisos supera de forma significativa los niveles normales, lo que confirma la magnitud de la falla.

Qué ciudades y provincias se ven afectadas mapa de la caída de mercado pago Downdetector Además, el sitio desplegó un mapa en tiempo real que permite visualizar las zonas afectadas en todo el país. De acuerdo a esa información, los principales puntos con problemas son la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, San Juan y Mendoza. En paralelo, algunas ciudades de estas provincias presentan afectaciones parciales, con fallas intermitentes en el servicio.

Minuto a minuto, Downdetector también comenzó a registrar inconvenientes en Mercado Libre, la plataforma de comercio electrónico perteneciente al mismo grupo empresarial, lo que sugiere que la caída podría estar vinculada a una falla más amplia en la infraestructura de la compañía.