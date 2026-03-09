Qué era la Retreta del Desierto y por qué dejó de realizarse

Durante muchos años, en distintas plazas y eventos del país se repetía una escena que combinaba música, historia y tradición. Bandas militares tocaban desde distintos puntos del espacio público, mientras clarines y trompetas se respondían entre sí hasta reunirse en el centro. Ese espectáculo se conocía como Retreta del Desierto , un acto que durante décadas fue parte de celebraciones patrias y encuentros culturales.

Para muchos vecinos era simplemente un evento pintoresco. Familias enteras se acercaban a verlo en las fechas de actos patrios, atraídas por la música, las antorchas y el despliegue de las bandas militares. Sin embargo, detrás de esa puesta en escena había una recreación histórica vinculada a uno de los episodios más discutidos del siglo XIX argentino.

La Retreta del Desierto recrea un episodio narrado por historiadores sobre una patrulla militar que, durante la Conquista del Desierto , se habría dispersado en medio del territorio patagónico. Según ese relato, los soldados lograron reencontrarse al escuchar el sonido de un clarín que servía como señal en la oscuridad del desierto . Con el tiempo, ese episodio se transformó en una representación musical que quedó integrada a la tradición de las bandas militares.

Con los años, el episodio histórico se transformó en una puesta en escena que combinaba música, movimiento y elementos simbólicos. Bandas militares ubicadas en distintos puntos de una plaza tocaban marchas y señales de clarín hasta encontrarse en el centro del lugar, donde continuaba el concierto.

El espectáculo incluía música patriótica, uniformes de época, iluminación con antorchas y, en algunos casos, la participación de jinetes o danzas. En muchos actos se cerraba con la interpretación del Himno Nacional y otras marchas tradicionales. La escena buscaba recrear el momento del reencuentro entre las patrullas.

La tradición fue adoptada por distintas unidades del Ejército Argentino y otras bandas institucionales. Con el tiempo se presentó en plazas y eventos públicos de varias provincias, funcionando como un concierto al aire libre que evocaba la historia militar argentina.

Mendoza también tuvo su Retreta del Desierto

En Mendoza, la Retreta del Desierto fue parte de distintas celebraciones patrias durante años. La Plaza Independencia fue uno de los escenarios donde se realizó en varias oportunidades, convocando a vecinos que se acercaban a presenciar el espectáculo.

Algunos de esos eventos reunieron a distintas bandas, como la banda del Liceo Militar General Espejo y la banda Talcahuano del Regimiento de Infantería de Montaña 11 “General Las Heras”. Las bandas tocaron desde distintos puntos de la plaza para recrear el episodio histórico del reencuentro de patrullas perdidas.

Por qué dejó de realizarse

A pesar de haber sido una tradición muy difundida, con el tiempo la Retreta del Desierto comenzó a aparecer cada vez menos en la agenda de actos públicos. En muchos lugares dejó de organizarse de manera regular y pasó a realizarse solo en ocasiones puntuales.

Uno de los motivos más fuertes está vinculado a debates históricos sobre el significado de la Conquista del Desierto. Desde hace más de una década distintos investigadores y sectores sociales cuestionaron la forma en que ese proceso fue representado en celebraciones culturales.

Un trabajo académico de la investigadora Cecilia Pérez Winter, del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, analiza justamente cómo este tipo de espectáculos pueden construir determinadas narrativas históricas. Según ese estudio, algunas representaciones tienden a mostrar a los pueblos originarios como parte de un pasado lejano o derrotado, lo que generó discusiones sobre la pertinencia de estas recreaciones.

Una tradición que hoy aparece de forma ocasional

Si bien los debates sobre la Conquista del Desierto tienen su lugar legítimo en la agenda nacional, la Retreta del Desierto continúa realizándose en algunos lugares de forma esporádica como recreación histórica o espectáculo musical.

Por ejemplo, en julio de 2025 el Ejército Argentino realizó una representación durante la Exposición Rural de Palermo, donde se recreó el espectáculo con música, uniformes históricos y coreografías militares.

Hoy la Retreta del Desierto ya no ocupa el lugar central que tuvo durante décadas en las plazas y actos patrios. Sin embargo, sigue siendo recordada por muchos como un espectáculo que mezclaba música militar, tradición y una escena histórica que marcó parte del calendario cultural argentino.