Lo lanzó el Gobierno para actualizar el esquema de beneficiarios de los subsidios. Cuáles son los requisitos a cumplir.

A partir de enero aumenta el precio de la energía a nivel nacional y la suba tendrá un impacto en las tarifas de Mendoza. Foto: Santiago Tagua/MDZ

El Ejecutivo nacional presentó un sitio web oficial para atender consultas y reclamaciones relacionadas con los subsidios a la electricidad y el gas, en el contexto del nuevo esquema que entrará en vigor en enero de 2026. La plataforma fue lanzada luego de la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943/2025.

La iniciativa, promovida por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, reestructura completamente el sistema de ayudas y anula los procedimientos previos. A partir de ahora, los hogares se dividen en solo dos categorías: con subsidio y sin subsidio, de acuerdo con los ingresos, patrimonio y contexto socioeconómico.

Así funciona la nueva web para solicitar subsidios en luz y gas en 2026 El sitio oficial, disponible en argentina.gob.ar/subsidios, permite a los usuarios consultar si reciben o no la asistencia estatal y realizar reclamos en caso de considerarlo necesario. Quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas y quienes eran beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente bajo la nueva modalidad.

El portal dispone de tres funciones principales: verificar si se obtiene el subsidio, revisar el estado de una petición y pedir una reevaluación del caso. Para ingresar, los usuarios deben hacerlo mediante la app Mi Argentina, utilizando CUIL y clave, o tener a mano el número de gestión asociado.

Para realizar trámites o consultas, se solicita tener a mano el número de medidor y de cliente, el DNI vigente, el CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa.