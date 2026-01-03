Así funciona la nueva web para solicitar subsidios en luz y gas en 2026
Lo lanzó el Gobierno para actualizar el esquema de beneficiarios de los subsidios. Cuáles son los requisitos a cumplir.
El Ejecutivo nacional presentó un sitio web oficial para atender consultas y reclamaciones relacionadas con los subsidios a la electricidad y el gas, en el contexto del nuevo esquema que entrará en vigor en enero de 2026. La plataforma fue lanzada luego de la implementación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943/2025.
La iniciativa, promovida por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, reestructura completamente el sistema de ayudas y anula los procedimientos previos. A partir de ahora, los hogares se dividen en solo dos categorías: con subsidio y sin subsidio, de acuerdo con los ingresos, patrimonio y contexto socioeconómico.
El sitio oficial, disponible en argentina.gob.ar/subsidios, permite a los usuarios consultar si reciben o no la asistencia estatal y realizar reclamos en caso de considerarlo necesario. Quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas y quienes eran beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente bajo la nueva modalidad.
El portal dispone de tres funciones principales: verificar si se obtiene el subsidio, revisar el estado de una petición y pedir una reevaluación del caso. Para ingresar, los usuarios deben hacerlo mediante la app Mi Argentina, utilizando CUIL y clave, o tener a mano el número de gestión asociado.
Para realizar trámites o consultas, se solicita tener a mano el número de medidor y de cliente, el DNI vigente, el CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa.
El nuevo régimen establece que podrán acceder a los subsidios los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se incluye a hogares con integrantes que cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, Pensión a Veteranos de Guerra o Certificado Único de Discapacidad.
Las bonificaciones previstas alcanzan el 50% del consumo base de electricidad durante todo el año y el 50% del gas por redes en los meses de mayor demanda. De forma excepcional, durante 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios, que se reducirá progresivamente hasta diciembre.