Aumentó la nafta: qué descuentos ofrecen hoy YPF, Shell, Axion y Puma

Tras el nuevo aumento de la nafta y el gasoil, bancos, billeteras virtuales y apps de petroleras mantienen descuentos en combustible que se volvieron claves.

MDZ Dinero

Mercedes Gómez/MDZ

El nuevo aumento en los combustibles volvió a golpear el bolsillo de los automovilistas en Argentina. En este contexto, cada vez más conductores buscan aprovechar promociones de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de las petroleras para reducir el impacto de la suba.

Hoy, cargar nafta o gasoil ya no es solo elegir la estación más cercana. Saber qué día conviene pagar con determinada tarjeta o app puede marcar una diferencia importante a fin de mes. Con la combinación correcta de beneficios, el ahorro puede superar los $50.000 mensuales.

A continuación, un repaso por los principales descuentos en combustible vigentes durante marzo, organizados por marca.

Aplicaciones de petroleras, bancos y billeteras virtuales ofrecen jugosos descuentos en combustible en medio del aumento.

Descuentos en YPF: promociones con app y bancos

La petrolera con mayor presencia en el país mantiene beneficios a través de App YPF y Serviclub, además de acuerdos con bancos.

Beneficios propios

  • 6% de descuento en carga nocturna: todos los días entre las 0 y las 6 de la mañana, sin tope.
  • 3% adicional en autodespacho, acumulable con el descuento nocturno.

Promociones con bancos

  • Banco Macro: miércoles 20% para clientes Platinum y 30% para Selecta (tope $25.000 mensual).
  • Banco Nación: viernes 20% pagando con MODO BNA+ (tope $10.000 mensual).
  • Banco Galicia: lunes 10% o 15% según el tipo de cuenta (tope hasta $15.000).
  • Banco Comafi: sábados 10% de reintegro; clientes premium pueden llegar al 20%.
  • Banco Ciudad: domingos 10% con MODO o Buepp; 15% para jubilados o cuentas sueldo.
  • ICBC: martes 15% para clientes con cuenta sueldo vía MODO.
  • Santander: jueves 10% con tarjetas Visa Black o Platinum desde App YPF.
  • Banco Hipotecario: martes 15% con tarjetas Visa Signature o Platinum (tope $8.000).

Shell: descuentos con Shell Box y tarjetas bancarias

Las estaciones Shell mantienen promociones combinadas con su app Shell Box y acuerdos con bancos.

Promociones destacadas

  • Miércoles V-Power: 10% de descuento en combustibles premium (tope $4.000 semanal).
  • Jueves con Jumbo+ o Vea Ahorro: 10% en V-Power y 5% extra pagando con tarjeta Cencosud.

Beneficios con bancos

  • Banco Nación: viernes 25% pagando con tarjetas del banco vía MODO (tope $13.000).
  • Banco Galicia: lunes 10% en todos los combustibles o 15% para clientes Éminent.
  • Banco Comafi: domingos 20% para clientes Único (tope $10.000 semanal).
  • Ripio: miércoles 10% en V-Power.

Axion Energy: promociones con banca digital

Axion reforzó su programa en la app ON, que permite acceder a descuentos y mayores topes según el nivel del usuario.

Promoción propia

  • 10% de descuento en combustibles Quantium los lunes y viernes.

Beneficios con bancos

  • Brubank: hasta 30% de ahorro diario para clientes del Plan Ultra (tope $30.000 mensual).
  • Banco Nación: viernes 20% (tope $10.000).
  • Banco Galicia: lunes 20% pagando con MODO (tope $15.000).
  • Banco Patagonia: jueves 20% (tope $7.500 mensual).
  • Banco Ciudad: domingos 15% con MODO o Buepp para cuentas sueldo o jubilados.
  • Banco Comafi: lunes 10% o hasta 20% según el segmento del cliente.
  • Banco Credicoop: viernes entre 15% y 20% según categoría.

Puma Energy: descuentos semanales y sistema de puntos

Puma mantiene un esquema simple basado en promociones semanales y acumulación de puntos en la app Puma Pris.

  • Miércoles: 10% de descuento en nafta súper, premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).
  • Puntos Puma Pris: se pueden canjear por vouchers de descuento de hasta $20.000.

Promociones bancarias

  • Banco Patagonia: jueves entre 20% y 25% de reintegro para clientes Singular (tope $15.000).
  • Banco Comafi: viernes entre 10% y 20% pagando con MODO (topes semanales de $5.000 a $10.000).

Billeteras virtuales y descuentos en cualquier estación

Además de las promociones por marca, existen beneficios que funcionan en cualquier estación de servicio:

  • Mercado Pago: lunes 30% pagando con tarjeta de crédito física (tope $6.000 mensual).
  • Banco Credicoop: viernes 20% con cuentas sueldo pagando con MODO (tope $6.000 semanal).
  • Banco Supervielle: 10% pagando con Visa débito y MODO (tope $10.000 mensual).
  • Banco Columbia: 20% de reintegro en todas las marcas en fechas específicas del mes (tope $8.000 por día).

Cómo ahorrar más en combustible pese al aumento

Con los nuevos aumentos en la nafta y el gasoil, planificar la carga se volvió clave para reducir gastos. Combinar promociones —por ejemplo, descuentos de bancos con beneficios de las apps de las petroleras— puede representar un ahorro equivalente a uno o incluso dos tanques de combustible por mes para un usuario promedio.

En un escenario de precios en alza, conocer qué día y con qué medio de pago cargar combustible puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto mensual.

