Aumentó la nafta: qué descuentos ofrecen hoy YPF, Shell, Axion y Puma
Tras el nuevo aumento de la nafta y el gasoil, bancos, billeteras virtuales y apps de petroleras mantienen descuentos en combustible que se volvieron claves.
El nuevo aumento en los combustibles volvió a golpear el bolsillo de los automovilistas en Argentina. En este contexto, cada vez más conductores buscan aprovechar promociones de bancos, billeteras virtuales y aplicaciones de las petroleras para reducir el impacto de la suba.
Hoy, cargar nafta o gasoil ya no es solo elegir la estación más cercana. Saber qué día conviene pagar con determinada tarjeta o app puede marcar una diferencia importante a fin de mes. Con la combinación correcta de beneficios, el ahorro puede superar los $50.000 mensuales.
A continuación, un repaso por los principales descuentos en combustible vigentes durante marzo, organizados por marca.
Descuentos en YPF: promociones con app y bancos
La petrolera con mayor presencia en el país mantiene beneficios a través de App YPF y Serviclub, además de acuerdos con bancos.
Beneficios propios
- 6% de descuento en carga nocturna: todos los días entre las 0 y las 6 de la mañana, sin tope.
- 3% adicional en autodespacho, acumulable con el descuento nocturno.
Promociones con bancos
- Banco Macro: miércoles 20% para clientes Platinum y 30% para Selecta (tope $25.000 mensual).
- Banco Nación: viernes 20% pagando con MODO BNA+ (tope $10.000 mensual).
- Banco Galicia: lunes 10% o 15% según el tipo de cuenta (tope hasta $15.000).
- Banco Comafi: sábados 10% de reintegro; clientes premium pueden llegar al 20%.
- Banco Ciudad: domingos 10% con MODO o Buepp; 15% para jubilados o cuentas sueldo.
- ICBC: martes 15% para clientes con cuenta sueldo vía MODO.
- Santander: jueves 10% con tarjetas Visa Black o Platinum desde App YPF.
- Banco Hipotecario: martes 15% con tarjetas Visa Signature o Platinum (tope $8.000).
Shell: descuentos con Shell Box y tarjetas bancarias
Las estaciones Shell mantienen promociones combinadas con su app Shell Box y acuerdos con bancos.
Promociones destacadas
- Miércoles V-Power: 10% de descuento en combustibles premium (tope $4.000 semanal).
- Jueves con Jumbo+ o Vea Ahorro: 10% en V-Power y 5% extra pagando con tarjeta Cencosud.
Beneficios con bancos
- Banco Nación: viernes 25% pagando con tarjetas del banco vía MODO (tope $13.000).
- Banco Galicia: lunes 10% en todos los combustibles o 15% para clientes Éminent.
- Banco Comafi: domingos 20% para clientes Único (tope $10.000 semanal).
- Ripio: miércoles 10% en V-Power.
Axion Energy: promociones con banca digital
Axion reforzó su programa en la app ON, que permite acceder a descuentos y mayores topes según el nivel del usuario.
Promoción propia
- 10% de descuento en combustibles Quantium los lunes y viernes.
Beneficios con bancos
- Brubank: hasta 30% de ahorro diario para clientes del Plan Ultra (tope $30.000 mensual).
- Banco Nación: viernes 20% (tope $10.000).
- Banco Galicia: lunes 20% pagando con MODO (tope $15.000).
- Banco Patagonia: jueves 20% (tope $7.500 mensual).
- Banco Ciudad: domingos 15% con MODO o Buepp para cuentas sueldo o jubilados.
- Banco Comafi: lunes 10% o hasta 20% según el segmento del cliente.
- Banco Credicoop: viernes entre 15% y 20% según categoría.
Puma Energy: descuentos semanales y sistema de puntos
Puma mantiene un esquema simple basado en promociones semanales y acumulación de puntos en la app Puma Pris.
- Miércoles: 10% de descuento en nafta súper, premium e Ion Diesel (hasta 50 litros).
- Puntos Puma Pris: se pueden canjear por vouchers de descuento de hasta $20.000.
Promociones bancarias
- Banco Patagonia: jueves entre 20% y 25% de reintegro para clientes Singular (tope $15.000).
- Banco Comafi: viernes entre 10% y 20% pagando con MODO (topes semanales de $5.000 a $10.000).
Billeteras virtuales y descuentos en cualquier estación
Además de las promociones por marca, existen beneficios que funcionan en cualquier estación de servicio:
- Mercado Pago: lunes 30% pagando con tarjeta de crédito física (tope $6.000 mensual).
- Banco Credicoop: viernes 20% con cuentas sueldo pagando con MODO (tope $6.000 semanal).
- Banco Supervielle: 10% pagando con Visa débito y MODO (tope $10.000 mensual).
- Banco Columbia: 20% de reintegro en todas las marcas en fechas específicas del mes (tope $8.000 por día).
Cómo ahorrar más en combustible pese al aumento
Con los nuevos aumentos en la nafta y el gasoil, planificar la carga se volvió clave para reducir gastos. Combinar promociones —por ejemplo, descuentos de bancos con beneficios de las apps de las petroleras— puede representar un ahorro equivalente a uno o incluso dos tanques de combustible por mes para un usuario promedio.
En un escenario de precios en alza, conocer qué día y con qué medio de pago cargar combustible puede marcar una diferencia significativa en el presupuesto mensual.