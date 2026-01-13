Cómo es Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

Como corresponde por ser los últimos vencedores del trofeo y fetiche más codiciado del planeta, llega a la Argentina el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA apenas unos meses antes que las selecciones más destacadas del mundo luchen por ser los nuevos campeones de la historia.

La Copa de Kempes, Maradona y Messi, se exhibirá en Argentina. La Copa de Kempes, Maradona y Messi, se exhibirá en Argentina.

Coca-Cola invita a los fanáticos de Argentina a ver el premio más codiciado del mundo antes de comenzar una nueva edición de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . El Tour del Trofeo llega a Buenos Aires el 19 y 20 de febrero, y acerca a los fans argentinos la oportunidad de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol.

“Estamos muy entusiasmados de acercar a los fans al corazón de la acción. Este año, el Tour ofrece a los aficionados una oportunidad increíble de experimentar la emoción y conexión del fútbol de cerca”, afirma Mickael Vinet, Vicepresidente Global de Assets, Influencers & Partnerships, The Coca-Cola Company. “La invitación es para los fans a celebrar con todo el espectro de emociones que se vive al ver un partido de fútbol, comenzando por la emoción y anticipación al traer el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA a Argentina”.

Lionel Scaloni con la Copa del Mundo. Guantes blancos para un inusual DT que apuesta al trabajo, la humildad y la honestidad. Una especie de justiciero divino.

Conviene recordar que la próxima Copa Mundial de la FIFA será la más grande de las hasta ahora realizadas a lo largo de la historia, al abarcar tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. También es la que presentará más equipos, más partidos y más competenecias en su trayectoria.

Durante su recorrido global, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA presentado por Coca-Cola, visitará 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina, para ofrecer a los fanáticos la oportunidad única de ver de cerca el Trofeo Original.

La curiosidad sobre este trofeo es que solamente puede ser tocado por un selecto grupo de deportistas y, extrañamente, por jefes de Estado. Ningún otro mortal.

“Está reconocido en todo el mundo como uno de los símbolos más grandes del deporte”, afirma Romy Gai, Director de Negocios de la FIFA. Esta acción de marketing lleva casi dos décadas. A lo largo de cinco ediciones, el icónico trofeo ha visitado 182 de las 211 Asociaciones Miembros (un número superior a las representaciones que se dan cita en las Naciones Unidas).

Esta es la única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza. Esta es la única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza.

Canción

No eran solo once pateando una bola, (1)

Mundial 2026

Antes de llegar a la Argentina, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA pasará por Ciudad de Guatemala, lugar donde se da inicio a la etapa latinoamericana de esta acción, el 13 de febrero; San Pedro Sula, Honduras, el 14 de febrero; Bogotá, Colombia, el 15 y 16 de febrero; y Quito, en Ecuador, el 17 de febrero.

Después de Argentina, la Copa Mundial viajará a Montevideo, Uruguay, el 22 de febrero, luego llegará a Brasil del 23 al 25 de febrero, donde estará en las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro y Brasilia y regresará al país anfitrión del 26 de febrero al 22 de marzo. Luego, del 5 al 8 de junio, recorrerá diez ciudades durante 2 días en México, hasta que comience la Copa Mundial 2026.

Los fans de Argentina podrán disfrutar del Tour con experiencias exclusivas e inmersivas para revivir emociones en el predio de La Rural el viernes 20 de febrero, de 9:00 a 20:00hs.

"Es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de vuelta al país, hoy más que nunca, orgullosamente Campeón del Mundo. Este Tour del Trofeo trasciende un evento; es la celebración de un sueño compartido, nuestra manera de honrar a cada argentino, verdadero protagonista y custodio de esta gloria histórica", afirma Leonardo García, Gerente General de Coca-Cola Argentina.

No eran solo once pateando una bola, (1)

Marketing

La acción de marketing es también una plataforma que promueve impacto positivo en las comunidades locales. Para este nuevo Tour del Trofeo las empresas trabajarán con equipos locales y socios embotelladores para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la recolección y el reciclaje de residuos de empaques.

Messi y una frase divertida sobre la llegada de la Selección campeona del mundo a Ezeiza Lionel Andrés Messi en la cima, el campeón más merecido de la historia.

Copa del Mundo

Una de las excentricidades alrededor de este trofeo se relaciona con el robo de la Copa Jules Rimet sucedido en Brasil a fines de diciembre de 1983. Se trató de hacer desaparecer el trofeo obtenido por el clásico rival sudamericano en el Mundial de 1970, la Copa Jules Rimet.

El robo tuvo lugar en el edificio de la Confederación Brasilera de Fútbol, ubicado en la Rua da Alfândega, 70, en el centro de Río de Janeiro.

Esta fue la segunda vez que la Copa fue usurpada. Anteriormente, ya había sido robada en 1966 en Londres y fue encontrada días después por un perro, Pickles.

Cuando el trofeo fue robado por primera vez en Londres, un asesor de la Confederación Brasileña de Fútbol declaró que se trataba de un sacrilegio que jamás se cometería en Brasil, donde incluso los ladrones eran apasionados del fútbol.

El robo de 1983 tuvo un gran impacto en la población brasileña, ya que la Copa era uno de los mayores símbolos del orgullo nacional. La Policía Federal se movilizó para buscar el objeto, que pesaba aproximadamente 3,8 kilogramos de oro.

Si no fuera por la existencia de varios personajes alrededor del fútbol internacional hoy, uno diría que la Copa del Mundo jamás sería robada. Pero considerando el mapa del delito dentro de este rentable deporte internacional habrá que cruzar los dedos para ganarla y para que a nadie se le ocurra un delito tan infame como el de soplarla para reducir sus poco más de 6 kilos de oro 18 kilates.