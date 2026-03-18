La avenida de Buenos Aires que estará cerrada por la construcción de un nuevo Paso Bajo Nivel: cuál es

Desde este miércoles 18 de marzo, a las 23 horas, quedará cerrado un cruce clave del barrio porteño de Villa Urquiza , debido al avance de la obra del nuevo Paso Bajo Nivel .

Se trata del cruce a nivel de la avenida Álvarez Thomas y las vías del Ferrocarril Mitre, en Villa Urquiza, entre Monroe y Pedro Rivera, bajo las vías del ramal J. L. Suárez del Ferrocarril Mitre, donde se llevará a cabo el nuevo Paso Bajo Nivel. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, el objetivo es mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en ese corredor.

La medida, dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , modificará la circulación en una de las conexiones más utilizadas entre la zona norte porteña, la avenida General Paz y la Panamericana. Como alternativa, “se abrirá un paso a nivel provisorio sobre la calle Miller”, de acuerdo con lo indicado desde Autopistas Urbanas (AUSA).

Como parte del esquema transitorio, el jueves 19 se habilitará un paso a nivel provisorio sobre la calle Miller, a 200 metros del cruce original. Ese desvío contará con dos carriles y mano única en dirección a la avenida General Paz.

Asimismo, el Gobierno informó que ese paso permanecerá operativo durante toda la ejecución de la obra, con el objetivo de mantener conectados ambos lados de las vías.

A partir del cierre, el tránsito que hasta ahora utilizaba Álvarez Thomas, tanto liviano como pesado, deberá modificar su recorrido. Según lo dispuesto por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura, los vehículos deberán desviarse por Olazábal, Miller, Pedro Rivera y Galván. En el caso de los autos particulares, otra alternativa será la avenida Monroe, que permite cruzar las vías por el paso bajo nivel Pacheco, inaugurado en 2013 y con una altura libre de 2,80 metros.

Avanza la construcción del Paso Bajo Nivel Álvarez Thomas Avanza la construcción del Paso Bajo Nivel sobre Álvarez Thomas, en Villa Urquiza. X @AUSA

El nuevo esquema también incluye cambios en la circulación de calles cercanas y restricciones para estacionar. Pedro Rivera, entre Miller y Galván, dejará de tener doble mano y pasará a sentido único hacia Galván. A eso se sumará la prohibición de estacionar en Pedro Rivera entre Miller y Galván, en ambas manos; en Cullen entre Pacheco y Álvarez Thomas, también en ambas manos; y en la mano derecha de Álvarez Thomas entre Pedro Rivera y Cullen, en sentido al sur.

Cómo será el nuevo Paso Bajo Nivel sobre Álvarez Thomas

De acuerdo con los datos oficiales, la obra se extiende a lo largo de 255 metros y beneficiará a más de 29.000 personas. Además, facilitará el trayecto diario de 18.000 vehículos. El proyecto definitivo transformará la circulación en ese sector de la Comuna 12. El paso bajo nivel tendrá dos carriles con mano única hacia el norte, en dirección a la avenida General Paz. La intervención abarcará unos 10.600 metros cuadrados e implicará la eliminación del cruce a nivel. Según el Gobierno de la Ciudad, eso hará desaparecer los tiempos de espera por barrera baja.

Al salir del túnel, después de la calle Cullen, la calzada se ampliará a cuatro carriles. Dos de ellos se desviarán por Galván hacia la derecha y los otros dos continuarán por Álvarez Thomas. Para la circulación peatonal y de personas con movilidad reducida, la obra incluirá pasarelas bajo nivel a ambos lados de la calzada, con escaleras y rampas.

En los laterales del paso bajo nivel habrá calles de convivencia destinadas al acceso exclusivo de viviendas y comercios frentistas. El proyecto también contempla la renovación de veredas, la incorporación de mobiliario urbano y la forestación del entorno.

Según detalló AUSA, el paquete de mejoras incluirá además cámaras de monitoreo, iluminación LED de bajo consumo y un sistema hidráulico renovado. Ese sistema contará con una estación de bombeo y un grupo electrógeno para asegurar su funcionamiento ante cortes de energía.

En ese contexto, el Gobierno porteño señaló que el cierre del cruce a nivel eliminará las demoras que hoy provoca la barrera y permitirá una circulación vehicular más fluida. También indicó que reducirá el riesgo de accidentes entre trenes y automovilistas y permitirá aumentar la frecuencia del servicio ferroviario.

Con esta intervención, el Gobierno porteño avanzará en la eliminación del cruce ferroviario de Álvarez Thomas, uno de los puntos de mayor circulación en el norte de la Ciudad. Desde este miércoles, ese cambio empezará a sentirse con cortes, desvíos y nuevas reglas de circulación en el entorno de la obra.