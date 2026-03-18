La UNCuyo confirmó que creció más del 50% el número de ingresantes en una facultad

Creció un 54% el número de estudiantes ingresantes en Ciencias Económicas de la Uncuyo, por lo que confirmaron desde la entidad.

La Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) confirmó un dato positivo respecto de los ingresantes para iniciar dichos estudios. La implementación de los nuevos planes de estudio a fines del año pasado influyó en el incremento de 460 ingresantes en 2025 a 712 en 2026. Se trata del número más alto de los últimos cuatro años.

Luego de un análisis de los contenidos curriculares en los planes de estudios en las carreras de la Unidad Académica, a fines del 2025, se reformaron todas las propuestas formativas de grado y la duración de las carreras se llevó a cuatro años. Finalizado el ingreso 2026, se observó un incremento en estudiantes que eligen la oferta académica de la Facultad de la UNCuyo.

Crecimiento en el ingreso a la UNCuyo Se registró un crecimiento del 54% respecto del año pasado. El aumento se observa en todas las carreras: Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Logística.

Desde la Unidad Académica entienden que el crecimiento se vincula con la renovación de los planes de estudio aprobados por el Consejo Superior en 2025, que incorporan carreras de cuatro años de duración, títulos intermedios y trayectos formativos más flexibles, con microcréditos, talleres y laboratorios orientados al desarrollo de competencias profesionales.

uncuyo La UNCuyo con carreras con más estudiantes. La Facultad registró más de 2.100 aspirantes, superando también los valores de años anteriores. Las carreras que mostraron el incremento más destacado de estudiantes fueron Contador Público y Licenciatura en Logística.