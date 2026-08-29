Dos robos en pocas horas y cuatro malvivientes detenidos en Las Heras y Guaymallén

Cuatro malvivientes fueron detenidos este fin de semana acusados por sendos robos en Las Heras y Guaymallén . Dos de ellos fueron atrapados luego de sustraer elementos de un depósito, mientras que los otros fueron sorprendidos cuando intentaban ingresar a una concesionaria.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 18.45 del viernes en un depósito ubicado sobre avenida San Martín al 900, Las Heras. Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el ilícito y, al llegar al lugar, los policías entrevistaron al propietario.

La víctima les relató que los delincuentes hicieron un boquete en el techo y otro en una de las paredes para ingresar al lugar. Además, el interior sustrajeron cuatro rollos de tela mosquitera , además de pinzas , tenazas , cerraduras y otros elementos de ferretería.

Así, mediante un patrullaje por la zona, los policías dieron con los dos sospechosos del robo, quienes fueron aprehendidos en el cruce de calles San Martín y Ortiz .

Los presuntos ladrones, de 19 y 27 años, fueron trasladados a la dependencia policial por disposición del ayudante fiscal interviniente. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal Las Heras N°1 .

Los sorprendieron in fraganti en Guaymallén

El segundo procedimiento tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Guaymallén, cuando dos individuos fueron detenidos tras ser detectados en actitud sospechosa frente a una concesionaria de avenida Bandera de los Andes al 3.000.

Todo comenzó cuando el sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) registró a los maleantes en las inmediaciones del local.

Los operadores observaron que uno de ellos se acercó al portón de la concesionaria, mientras que el otro permanecía cerca. Ante esta situación, se desplazó personal policial hasta el lugar y ambos fueron aprehendidos.

Durante el operativo, se le secuestró a uno de los sindicados delincuentes una barreta que llevaba en el interior de una mochila. Además, los uniformados constataron daños en la cerradura del portón y localizaron un candado dañado dentro de la acequia.

Los detenidos, de 22 y 25 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén N°1, que tomó intervención en la causa por el intento de robo.