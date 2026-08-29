San Martín: murió un hombre que se "arrojó" a la Ruta 7 y fue atropellado por un camión

Un hombre de 32 años murió tras ser atropellado la madrugada de este sábado por un camión sobre la Ruta 7 , en San Martín . De acuerdo con testigos, la víctima se "arrojó" intencionalmente al asfalto, fue impactada por el pesado rodado y sufrió gravísimas lesiones. Fue internado en el Hospital Perrupato , pero falleció horas más tarde.

El dramático episodio se registró alrededor de las 3 cuando un chofer, de 29 años, conducía un camión Volvo por el mencionado camino nacional, en dirección al oeste. Mientras pasaba frente al barrio El Nevado , fue sorprendido por un sujeto que se atravesó inesperadamente en su trayecto y no tuvo posibilidades de esquivarlo.

A raíz de eso, el individuo terminó siendo arrollado por el vehículo de transporte de carga y resultó gravemente lesionado, motivo por el que fue trasladado de urgencia al citado nosocomio sanmartiniano.

Una vez allí, los médicos constataron que presentaba fracturas en la cadera y el cráneo y neumotórax , por lo que inicialmente se decidió derivarlo al Hospital Central , para recibir la atención correspondiente.

No obstante, antes de que se pudiera coordinar el traslado a la Ciudad de Mendoza, su cuadro empeoró en cuestión de minutos y los profesionales de la salud confirmaron que había quedado con muerte cerebral .

Producto de esa situación irreversible, el hombre terminó falleciendo al cabo de algunas horas, de acuerdo con la información hospitalaria.

La hipótesis del dramático episodio en la Ruta 7

Por su parte, de las averiguaciones practicadas por el personal policial en la escena del hecho, surgió que el hombre había protagonizado una discusión con una mujer, con la que aparentemente mantenía una relación sentimental.

En medio de esa dramática situación, le manifestó a la mujer sus intenciones de quitarse la vida y, tras eso, se dirigió hacia la Ruta 7 y se arrojó frente al camión que terminó impactando contra su humanidad.

La versión de la mujer era analizada por las autoridades que intervinieron en la investigación y se aguardaba por la incorporación de otras declaraciones testimoniales y el resultado de los peritajes desarrollados en el lugar.