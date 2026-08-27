El golpe y los gritos de auxilio: qué se sabe sobre la muerte de la mujer en Ciudad

La mujer que murió este jueves tras caer desde el quinto piso del Hotel Aguas del Corral, ubicado en calle Amigorena 36 de Ciudad , fue identificada como Tamara Daniela Schiaffini, de 31 años, oriunda de Buenos Aires. Según el parte oficial, se encontraba alojada junto a su pareja, un hombre de 32 años también bonaerense, en la habitación 502 del establecimiento. El hombre quedó aprehendido y la Justicia busca determinar qué ocurrió antes de la caída.

Mientras avanza la investigación, una de las huéspedes del hotel aportó un testimonio sobre los momentos posteriores al hecho. La mujer se encontraba alojada en el primer piso y aseguró ante los medios que no escuchó ninguna discusión previa. "Yo no escuché ninguna discusión. Yo escuché el golpe seco de la caída. Solo eso", relató. Según precisó, el ruido se produjo alrededor de las 3.57 o 3.58 de la madrugada, pocos minutos antes del horario consignado oficialmente para el hecho, a las 4.30.

La testigo contó que después del golpe escuchó a un hombre bajar por las escaleras mientras repetía "no, no, no" y que posteriormente comenzaron los pedidos de auxilio desde la zona ubicada frente al hotel. "Después se escuchaba la caminata en la escalera diciendo 'no, no, no'. Y luego ya eran los gritos acá enfrente pidiendo auxilio", explicó. Según su relato, una persona vinculada a la estación de servicio ubicada frente al hotel se habría acercado tras escuchar los pedidos.

La huésped también describió la situación como "muy fea" y aseguró que los gritos fueron "muy exaltados". Sin embargo, remarcó que desde el primer piso no había escuchado una pelea ni una discusión previa y que tampoco había visto anteriormente a la pareja durante los días que llevaban en el hotel.

En el lugar, la Justicia continúa realizando las pericias y el resto de las pruebas para reconstruir qué sucedió en la habitación 502 antes de la caída.

Los detalles de la investigación

El fiscal Oscar Malla confirmó que la causa se encuentra en plena etapa de investigación y que se activó el protocolo de femicidio para avanzar con una recolección específica de pruebas. "Tenemos una causa en curso, se ha activado el protocolo de femicidio, se están recolectando pruebas", señaló el funcionario, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre lo ocurrido dentro del hotel.

Ante la consulta sobre si no se descartaba que la muerte pudiera tratarse de un suicidio, Malla explicó que esa posibilidad también forma parte de las hipótesis que deberán ser evaluadas. "Una de las opciones puede ser un suicidio o no, va a depender de toda la información que se pueda recolectar", sostuvo. En ese sentido, remarcó que la activación del protocolo no implica una conclusión sobre lo sucedido, sino un procedimiento destinado a preservar y reunir evidencia.

Respecto del hombre que se encontraba con la víctima, el fiscal confirmó que permanece aprehendido, aunque aclaró que la medida está vinculada a la necesidad de avanzar con distintas pruebas científicas y bajo control judicial. Además, confirmó que algunas personas que se encontraban en el hotel fueron trasladadas para prestar declaración y que la Policía Científica continuará trabajando en la habitación hasta completar las pericias. Malla evitó referirse a posibles discusiones, al estado de la habitación o a otros detalles para preservar el avance de la investigación.