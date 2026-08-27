Semana trágica: quiénes son las tres jóvenes mendocinas que murieron por accidentes en los últimos cuatro días

Una serie de accidentes vehiculares provocaron las muertes de tres jóvenes durante los últimos cuatro días en Mendoza. Se trata de Agustina Spisso (17), Carolina Ailín Aquino (20) y Luciana Celeste Báez (22), quienes perdieron la vida en diferentes siniestros ocurridos entre el domingo y el miércoles, marcando una semana trágica para la provincia.

En órden cronológico, la fatídica seguidilla tuvo su inicio el domingo, minutos antes de las 21, cuando Agustina Spisso conducía un cuatriciclo Motomel Volcano 250cc por calle Bell Ville, en el distrito de Buen Orden, San Martín .

De acuerdo con testigos, mientras la chica pasaba frente a un camping de la zona, intentó acomodarse el casco y perdió el dominio del rodado, sufriendo una grave caída.

A raíz de eso, Spisso padeció severas lesiones que le terminaron provocando la muerte luego de ser trasladada al Hospital Perrupato , más allá de los esfuerzos médicos.

El fallecimiento de la muchacha generó conmoción en ese sector del Este provincial, sobretodo en la comunidad de la Escuela N° 4-084 Libertador Simón Bolivar , donde cursaba el quinto año. Desde el colegio sanmartiniano despidieron a Spisso con un sentido mensaje en sus redes sociales oficiales: "Permanecerá en nuestros corazones para siempre", rezaba el posteo.

Choque fatal contra un camión estacionado en Maipú

El segundo accidente letal de los últimos días se registró durante el mediodía del lunes sobre calle Nicolás Serpa, por donde circulaba una camioneta Toyota Hilux al mando de Eusebio Chambi Villca, en dirección al norte.

Mientras pasaba cerca del cruce con calle Nueva, aparentemente, el conductor se quedó dormido y colisionó contra un camión Iveco Stralis 380, el cual se encontraba estacionado sobre el costado este de calle Serpa.

Así quedó el camión contra el que impactó la Toyota Hilux. Gentileza.

Producto del fuerte impacto, Carolina Aquino, la chica que iba como acompañante en la camioneta, perdió la vida en el acto, tal como lo confirmó posteriormente personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Por su parte, se le practicó el dosaje de alcohol a Chambi Villca, pero el test dio resultado negativo. Más allá de eso, el conductor quedó a disposición de la Justicia por el siniestro.

Accidente y muerte en pleno centro mendocino

El tercer y último de los trágicos hechos ocurrió alrededor de las 23 del miércoles cuando un Fiat Cronos al mando de José Agustín Esparza (27), transitaba por calle Perú en sentido norte. En el vehículo también iban a bordo Gonzalo Parlavecchio y su novia, Luciana Báez.

Al llegar a la intersección con avenida Colón, impactó con un Citroën C4 en el que viajaban Héctor Octavio Barroso Gallego (21), conductor del rodado, y Malena Valentina Morales Jorquera (19), en el asiento del acompañante.

La escena del accidente en el centro mendocino. Gentileza.

Tras el choque, arribaron al lugar policías y bomberos voluntarios que asistieron inicialmente a las víctimas. Posteriormente, los cinco heridos fueron trasladados al Hospital Central, pero Báez murió en el camino.

Por su parte, Barroso sufrió politraumatismos y permanecía internado en el efector público de calle Alem, mientras que el resto de los lesionados recibieron sus respectivas altas médicas.