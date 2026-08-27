Jóvenes alertan por el vacío de las redes sociales y piden una vida con sentido

En un escenario global signado por la inmediatez, el exceso de estímulos algorítmicos y un alarmante incremento de la fragilidad emocional en jóvenes , el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y la Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer el documento teológico-pastoral «Por una vida con sentido». Esta publicación es la síntesis de un proceso de escucha nacional titulado "Con Alas y Raíces", en el cual participaron casi 9.000 estudiantes secundarios pertenecientes a 200 escuelas y 37 diócesis de toda la Argentina.

Las conclusiones expresadas por las propias nuevas generaciones revelan un fenómeno alarmante: los j óvenes manifiestan un profundo hartazgo y una sensación de vacío provocada por el uso desmedido de las redes sociales , el teléfono celular y la consecuente pérdida de vínculos personales auténticos. Ante esta paradoja de estar hiperconectados pero profundamente solos, la juventud solicitó dedicar el presente ciclo educativo a trabajar por una vida con sentido, institucionalizar una Semana Nacional de Diálogo Estudiantil y dar continuidad a los foros de debate representativos. "Llevamos dentro los mismos deseos: ser escuchados, ser acompañados y vivir una vida con sentido."

Los jóvenes manifiestan un profundo hartazgo y una sensación de vacío provocada por el uso desmedido de las redes sociales.

La proclama final fundamenta que la crisis actual no puede resolverse únicamente con respuestas técnicas o parches institucionales, sino que exige revisar el modelo antropológico que predomina en el sistema educativo. En una sociedad que evalúa constantemente a las personas por sus métricas académicas, su productividad laboral o su popularidad virtual, el escrito propone revalorizar la dignidad inalienable de cada estudiante, recordando que su valor no depende de sus logros ni del reconocimiento de los demás.

Para hacer frente a este desafío, se apela a la pedagogía de la "armonía del pensar, el sentir y el hacer", orientada al cultivo de la vida interior y de la conciencia integral. Educar la interioridad no significa promover el aislamiento ni evadir los problemas sociales, sino ofrecer un espacio de silencio y reflexión donde los jóvenes puedan encontrarse consigo mismos, integrar sus afectos y descubrir una vocación que trascienda la inmediatez.

La vinculación con los objetivos del Pacto Educativo Global

Esta propuesta argentina se alinea de manera directa con las metas del Pacto Educativo Global impulsado por el Santo Padre. En primer lugar, cumple con el objetivo de poner a la persona en el centro, situando la dignidad inalienable por encima de cualquier exigencia de rendimiento o métrica digital. Asimismo, concreta de forma transparente el compromiso de escuchar a las jóvenes generaciones, dando respuesta a los reclamos expresados en los encuentros estudiantiles.

Diálogo estudiantil y participación como ejes educativos

Del mismo modo, el documento incorpora de manera explícita el objetivo de cultivar la vida interior (sumado recientemente al Pacto Educativo Global por el Papa León XIV) como antídoto indispensable frente a la dispersión digital y el aislamiento. Esta mirada fortalece el rol de los educadores como testigos y acompañantes, rescata la alianza con la familia como primera educadora y promueve una educación orientada al servicio del bien común, en donde el sentido de la propia vida se descubre en la donación hacia los demás.

Estar hiperconectados pero profundamente solos, la juventud solicitó dedicar el presente ciclo educativo a trabajar por una vida con sentido. Archivo MDZ.

Su articulación con las prioridades del Pacto Educativo Argentino

A nivel nacional, el documento entronca sólidamente con los consensos y las prioridades estratégicas del Pacto Educativo Argentino. Responde a la urgente preocupación del Consejo Federal de Educación y los ministerios provinciales por atender la salud mental y el bienestar socioemocional en las aulas, reconociendo a la escuela como un espacio privilegiado para la prevención del sufrimiento psíquico y la contención afectiva.

Además, potencia la participación ciudadana estudiantil al institucionalizar canales de diálogo donde la voz de los alumnos tiene incidencia real en las dinámicas escolares. Al promover comunidades donde cada estudiante es conocido por su nombre, el proyecto favorece la inclusión y revinculación educativa, previniendo el abandono escolar multicausal. Todo esto sintetizado bajo un claro enfoque federal que integra las diversas realidades territoriales del país para humanizar la enseñanza frente a la brecha digital y los desafíos de la inteligencia artificial.

Comunidad, docentes y el horizonte de la escuela argentina

El texto concluye remarcando que ningún joven busca el sentido de su vida en soledad, por lo que la escuela no puede reducirse a ser una mera transmisora de contenidos o instructivos. Se requiere consolidar comunidades protectoras formadas por adultos capaces de escuchar, sostener procesos y percibir la "cuerda sensible del corazón" de los alumnos sin apresurar diagnósticos ni reemplazar el acompañamiento profesional cuando este sea necesario.

El desafío de construir escuelas que acompañen y escuchen

Lejos de dar por cerrado el debate, la propuesta del Consudec deja abiertos interrogantes estratégicos para las comunidades educativas de todo el país: ¿Qué tipo de escuela necesitan los jóvenes que buscan un horizonte? ¿Cómo transformar el error en una oportunidad de aprendizaje y el servicio en un estilo de vida? En definitiva, la apuesta por la interioridad, el diálogo y el encuentro interpersonal se posiciona como la hoja de ruta más urgente para cuidar la vida y garantizar un futuro esperanzador para las nuevas generaciones en Argentina.

* * Mg. Juan Manuel Ribeiro, especialista en educación.