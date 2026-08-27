Radiografía del empleo juvenil en la Argentina: solo el 14% de los jóvenes accede a un trabajo formal

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que la inserción laboral de los jóvenes de 18 a 25 años está atravesada por la precariedad y la brecha social.

El estudio precisa que un 30,2% accede a un empleo regular, aunque dentro de ese grupo un 16% lo hace en condiciones de precariedad.

La inserción laboral de las nuevas generaciones en la Argentina continúa profundamente condicionada por la inestabilidad y la desigualdad socioeconómica. Según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), apenas el 14,2% de los jóvenes de entre 18 y 25 años cuenta con un empleo formal, mientras que la gran mayoría transita entre la informalidad, el desempleo y la inactividad.

El estudio precisa que un 30,2% accede a un empleo regular, aunque dentro de ese grupo un 16% lo hace en condiciones de precariedad. Por otro lado, un 22,5% realiza changas o trabajos eventuales de corta duración o afronta un desempleo reciente, un 10,7% lleva más de seis meses sin conseguir trabajo y el 36,6% se encuentra en situación de inactividad.

Desigualdad socioeconómica y la realidad de los "NiNi" El origen social resulta determinante al analizar las oportunidades de desarrollo. En el estrato medio alto, el empleo regular alcanza al 38,9% de los jóvenes, mientras que en el estrato muy bajo esa cifra cae drásticamente al 19,7%. En contraposición, el trabajo irregular y el desempleo reciente trepan del 11,6% en la clase media alta al 30,6% en los sectores más postergados, mientras que la desocupación de larga duración se triplica (del 5,2% al 14,9%).

EFE El informe de la UCA también analizó cómo se distribuyen las trayectorias de formación y empleo:

Estudio exclusivo: El 26,6% de los jóvenes se dedica únicamente a estudiar (41,2% en el estrato medio alto frente al 15,6% en el muy bajo).

Trabajo exclusivo: El 39,7% trabaja sin estudiar, repartidos entre empleos regulares (22,9%) e irregulares (16,8%).

Doble esfuerzo: Apenas el 13% logra estudiar y trabajar en simultáneo.

Sin estudio ni empleo: El 20,7% no estudia ni trabaja (grupo "NiNi"). La brecha social aquí es determinante: la desvinculación total afecta al 34,2% de los jóvenes del estrato muy bajo, comparado con solo el 8,3% en la franja media alta. Desde el ODSA enfatizaron que, a medida que disminuyen los recursos del hogar, el estudio pierde peso ante la necesidad inmediata de ingresos, provocando que la desvinculación educativa y laboral sea más de cuatro veces mayor en los sectores de menores ingresos.