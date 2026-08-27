Préstamos personales: las recomendaciones del Banco Central antes de sacar un crédito

Ante el elevado nivel de morosidad registrado en los préstamos a las familias , el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó una serie de recomendaciones para quienes evalúan solicitar un préstamo personal . El organismo puso el foco en la necesidad de analizar las condiciones del financiamiento antes de asumir una deuda y recomendó comparar tasas, costos, plazos y condiciones de pago entre las distintas alternativas disponibles.

Según el BCRA, un préstamo personal es un crédito otorgado por una entidad financiera que debe ser devuelto de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Por eso, antes de aceptar una oferta, es importante conocer cuánto se terminará pagando y qué obligaciones implica.

El organismo aconseja no elegir un préstamo únicamente por la tasa de interés y revisar el costo total del financiamiento antes de tomar una decisión.

El BCRA también remarcó la importancia de leer todas las condiciones del contrato . Al firmarlo, el cliente acepta los derechos y obligaciones establecidos en el documento. Antes de suscribirlo, recomienda comprobar que estén claramente detallados :

El Banco Central y sus recomendaciones antes de sacar un crédito

Las condiciones del préstamo.

Las tasas de interés y las comisiones.

Las formas y fechas de pago.

Las consecuencias de una demora en el pago de las cuotas.

Además, aconseja guardar una copia del contrato una vez firmado.

Por qué pueden rechazar una solicitud de crédito

Entre las causas más frecuentes aparecen los ingresos considerados insuficientes, la falta o inconsistencia de documentación y la situación registrada en la Central de Deudores del sistema financiero. Por este motivo, antes de pedir un nuevo crédito puede resultar útil conocer cuál es la situación financiera registrada a nombre del solicitante.

Cómo consultar si hay deudas registradas en el BCRA

El organismo permite consultar gratuitamente la información disponible en la Central de Deudores. Para hacerlo, se debe:

Ingresar a la Central de Deudores del BCRA.

Introducir el CUIT o CUIL correspondiente.

Revisar si existen deudas informadas, las entidades involucradas, los montos y la situación asignada.

Si los datos registrados no coinciden con la realidad, el BCRA indica que el reclamo debe realizarse ante la entidad que informó la deuda, para solicitar la actualización de la información. La recomendación del organismo apunta a que los usuarios conozcan el costo real del financiamiento y sus obligaciones antes de asumir una nueva deuda, especialmente en un contexto de elevada irregularidad en los créditos.