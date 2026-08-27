El dólar se calmó tras el triunfo del Gobierno en Diputados y en medio de la sesión del Senado

El dólar oficial y el dólar blue no tuvieron movimientos este jueves tras los aumentos de ayer. Así las cotizaciones hoy.

En medio de un momento político con distintos movimientos por el triunfo del Gobierno anoche en la Cámara de Diputados con la doble media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal y la reforma del BCRA, sumado a la nueva sesión en el Senado este jueves, el dólar se mantuvo en calma.

El dólar oficial se quedó sin variaciones este jueves luego del aumento del miércoles y cerró la jornada a $1485 para la compra y $1535 para la venta en el segmento minorista a la venta al público en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1535 para la compra y $1555 para la venta, también sin movimientos respecto del cierre del miércoles.

Dólar en calma y sigue el movimiento en el Congreso Luego del triunfo en Diputados, este jueves sesiona el Senado que por unanimidad aprobó los pliegos de 66 jueves jueces desginados por Javier Milei. Entre los 66 votos afirmativos, hubo una veintena de senadores del kirchnerismo que avaló los propuestos por el Gobierno de La Libertad Avanza.