Wall Street: las acciones operan a la baja, bonos al alza y el riesgo país se mantiene arriba de 510 puntos

Los bonos soberanos en dólares muestran tendencia alcista en Wall Street, mientras que las acciones caen.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven mixtos este jueves, tras la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven dispar este jueves, tras la media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II. Las acciones operan con bajas generalizadas, mientras que los bonos operan al alza, lo que lleva a una baja del riesgo país que se mantiene arriba de 510 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera con mayorías al alza, el título que registra la mayor suba es el Bonar 2029 (+0,3%). Los bonos bajo legislación local suben hasta 0,9%.

El riesgo país baja y se ubica en 512 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,5%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en baja.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con caídas generalizadas. El mayor rojo lo registra el ADR de Supervielle (-2,2%)