El Senado designó los jueces de Javier Milei en un inédito acuerdo con el kirchnerismo

Con 66 votos afirmativos en el Senado, se aprobó por unanimidad el pliego de 66 jueces. Solo uno tuvo votos encontra del kirchnerismo pero igual se aprobó.

Por unanimidad, el Senado de la Nación aprobó los pliegos de 66 jueces desginados por Javier Milei. Entre los 66 votos afirmativos, hubo una veintena de senadores del kirchnerismo que avaló los propuestos por el Gobierno de La Libertad Avanza.

Solo pusieron sus reparos cuando se votó el pliego Pablo Bertuzzi, que se aprobó con 44 votos afirmativos, contra 23 del peronismo. El encargado de defender la posición del peronismo fue el jefe de la bancada opositoria, José Mayans (Formosa), que recordó la designación por decreto que tuvo este magistrado durante el Gobierno de Mauricio Macri,que lo acomodó en la Cámara Federal Penal.

"Mucha gente tiene esperanza de que este poder del sistema democrático funcione como corresponde. Pero es uno de los poderes más desprestigiados de la República Argentina: el 90% de la gente no cree en el poder judicial", señaló el formoseño en el cierre de un breve debate.

José Mayans en el recinto del Senado. NA El jefe peronista recordó que la semana próxima se cumpirán cuatro años del "intento de asesinato a Cristina Kirchner", y sostuvo que "hubo una investigación fraudulenta" y "plagada de hechos graves e irregularidades".

Mayans además expresó "la esperanza de tener un Poder Judicial independiente, que actúe como corresponde, no falsificando pruebas". Y dijo que a los candidatos les darían "un voto de confianza para que cumplan con la Constitución y las leyes". "Este bloque no va a entorpecer la carrera de estas personas", agregó.