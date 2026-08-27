Diego Santilli se reunió con tres gobernadores clave, a días de retomar el debate por las PASO

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli , se reunió este jueves en Casa Rosada con los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), en días clave para avanzar con las reformas en el Congreso.

El encuentro ocurre el mismo día que el oficialismo confirmó que en septiembre retoma el debate por la reforma electoral en el Senado, donde se busca eliminar las elecciones PASO.

“Entre otros temas, el ministro coordinador y los mandatarios conversaron sobre los desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado”, consignaron oficialmente.

En las últimas horas, el oficialismo cree que podrá avanzar en las próximas semanas con la reforma del régimen de zonas frías, después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los gobernadores del Norte. La modificación mantiene el beneficio sobre las tarifas de gas para los usuarios de las regiones alcanzadas, aunque reduce el nivel de subsidio. A cambio del respaldo de las provincias, el Gobierno se comprometió a atender el reclamo por el mayor consumo eléctrico que tienen durante el verano las zonas de altas temperaturas.

El punto central es que el beneficio para las llamadas zonas cálidas no será incorporado mediante una nueva ley. Según el acuerdo, el Gobierno buscará implementarlo a través de una resolución administrativa, con un esquema de subsidios sobre la tarifa eléctrica para las provincias del Norte.

Gobernadores claves para el futuro electoral del Gobierno

El vínculo más estrecho es con Rogelio Frigerio, quien en 2025 compartió el armado electoral con La Libertad Avanza en Entre Ríos. En la Casa Rosada esperan que esa alianza pueda repetirse en 2027.

Con Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, en cambio, la relación es más compleja. Sus diputados volvieron a diferenciarse del Gobierno en uno de los proyectos impulsados por Milei como los cambios en la ley de Inocencia Fiscal.

El escenario también anticipa una disputa electoral. La Libertad Avanza buscará competir en Santa Fe y Córdoba, dos provincias que considera estratégicas por su peso electoral.