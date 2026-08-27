Ficha Limpia y eliminación de las PASO: el debate que quiere dar el Gobierno dentro de 15 días en el Senado

Patricia Bullrich anunció que en dos semanas retomará en comisión el debate de la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO y el proyecto de Ficha Limpia para impedir candidaturas de dirigentes condenados por corrupción.

La Libertad Avanza anticipó este jueves que en 15 días convocará a discutir en comisión el proyecto de reforma política, que tiene como puntos centrales la eliminación de las PASO y Ficha Limpia para que los dirigentes condenados no puedan ser candidatos en las elecciones nacionales.

La presidenta del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, dijo que la idea es convocar para tratar la reforma electoral, que se encuentra frenada desde mayo por falta de acuerdo para avanzar con la anulación de las PASO.

Patricia Bullrich hizo el anuncio en la sesión luego del pedido de la senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, para dar un tratamiento preferencial al debate de ficha limpia, para evitar que puedan ser candidatos los dirigentes que recibieron una condena en segunda instancia, por casos de corrupción.

La senadora chubutense, Edith Terenzi, pidió una preferencia para que se debatan los proyectos de ficha limpia, que el Gobierno se resiste a debatir en forma separada de la eliminación de las PASO.

Señaló que "lamentablemente" en el Senado no existe como en diputados la posibilidad de emplazar para abrir la comisión de Asuntos Constitucionales, y solicitó a la presidencia de la Cámara, Victoria Villarruel, para que haga las gestiones para que se analice esa iniciativa promovida por la UCR y el PRO.