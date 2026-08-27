Lilia Lemoine llevó a la Justicia el viaje de Malena Galmarini en un jet privado y apuntó contra De Narváez

La diputada presentó una denuncia en La Plata para investigar quién pagó el vuelo a Barbados y si existieron beneficios vinculados al cargo público.

El viaje de Sergio Massa y Malena Galmarini a Barbados abrió un nuevo frente judicial. La diputada nacional Lilia Lemoine impulsó una denuncia en La Plata para que se investiguen las condiciones del traslado en un jet privado que habría tenido un costo total que rondaría los 400.000 dólares.

La presentación quedó en manos de la UFI N°2 de La Plata y alcanzó a Galmarini por su condición de senadora provincial. Lemoine explicó que recurrió al abogado Leandro Furundarena después de conocer una publicación periodística sobre el viaje y pidió que la Justicia reconstruya quién contrató la aeronave y quién desembolsó el dinero.

La denuncia no cuestiona el viaje privado como un hecho delictivo por sí mismo. La investigación apunta a establecer el origen del eventual beneficio económico y las circunstancias en las que Galmarini accedió al vuelo junto a Massa. Por eso, el expediente deberá determinar si la funcionaria pagó por el traslado o si recibió el servicio sin una contraprestación y también establecer si la eventual gratuidad tiene que ver con el cargo público que desempeña en la Provincia de Buenos Aires.

Diputados Fotografía La Justicia deberá ahora solicitar información a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y a las autoridades migratorias. Esos registros deberán aportar los datos necesarios para reconstruir el viaje de aniversario que Massa y Galmarini realizaron a Barbados.

Francisco De Narváez quedó incluido en las preguntas que plantea la presentación judicial dado que sería el propietario de la aeronave tipo Gulfstream en la que viajó el matrimonio; por lo que Lemoine reclamó información sobre sus sociedades y empresas vinculadas. El escrito pretende conocer si el grupo económico de De Narváez mantiene o mantuvo relaciones con el Estado bonaerense a través del análisis de contratos, concesiones, permisos, autorizaciones, beneficios fiscales, intereses regulatorios y vínculos comerciales.