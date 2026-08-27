Argentina Federal, el flamante bloque de diputados nacionales presidido por el misionero Oscar Herrera Ahuad

Con la presencia del gobernador de la provincia de Misiones, Hugo Passalacqua , los diputados nacionales que responden al oficialismo provincial presentaron el bloque Argentina Federal . El mismo es presidido por el diputado Oscar Herrera Ahuad y cuenta con nueve legisladores que representan a los ciudadanos de las provincias de Misiones, Salta, San Luis y Formosa.

Herrera Ahuad, de profesión médico, asumió como diputado nacional el 10 de diciembre del 2025. Anteriormente ejerció, entre otros, los cargos de vicegobernador (2015-2019); gobernador (2019-2023) y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones (2023-2025).

A ellos se sumaron tres diputados de Salta: Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega .

También forman parte del bloque Claudio Álvarez , por San Luis, y Gerardo Gustavo González , por Formosa.

De parte de los legisladores por Misiones hay un fuerte apoyo al Movimiento por lo que Viene creado por el mandatario Passalacqua tras su alejamiento político con el diputado provincial y ex conductor del ex Frente renovador de la Concordia Social Carlos Rovira.

Asimismo, cuenta con el apoyo de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

A la vez que tiene el acompañamiento de los gobernadores de San Luis, Claudio Poggi; Salta, Gustavo Sáenz y Formosa Gildo Insfrán.

“Defensa irrestricta de los intereses de los misioneros”

“Orgulloso por el nacimiento de Argentina Federal, nuevo bloque de diputados nacionales que presidirá Herrera Ahuad, junto a Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Alberto Arrúa”, comentó el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua. En paralelo, sostuvo que este nuevo bloque buscará la “defensa irrestricta por los intereses de los misioneros en estos nuevos tiempos”.

Argentina Federal se conformó a partir del acuerdo inicial de los diputados misioneros que integraban Innovación Federal. Luego, el espacio incorporó legisladores de otras provincias y alcanzó nueve bancas. “El objetivo es mantener una agenda común para defender los intereses del interior”, dijo el Herrera Ahuad.

Para la representación misionera, el nuevo espacio busca afianzar una posición común que permita defender los intereses de la provincia y aumentar su peso en las decisiones nacionales.

La conformación de Argentina Federal se produjo, además, en un escenario en el que el Ejecutivo nacional necesita acuerdos parlamentarios para avanzar con distintas iniciativas. Frente a esto, el nuevo bloque planteó una estrategia de negociación propia y definiciones conjuntas.

El flamante presidente del bloque Argentina Federal, Herrera Ahuad, dijo que “entre los primeros asuntos que ingresaron en la agenda figuran las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el endeudamiento familiar y una iniciativa relacionada con los niveles de morosidad”. A su vez, calificó “como relevante la puesta en marcha del espacio”.

“Importante, sí, importante para los misioneros, importante para toda la región, importante para la Argentina también. Hoy estamos trabajando sobre proyectos de leyes que hacen a la provincia, estamos discutiendo presentar un proyecto de ley para el endeudamiento”.

Crisis yerbatera

Dentro de esa agenda, el debate sobre la actividad yerbatera ocupa uno de los puntos centrales.

El diputado explicó que ya comenzaron las discusiones internas sobre las competencias del organismo encargado de regular el sector. “Hay otras tantas leyes que también llevamos adelante, recién tuvimos una pequeña discusión en lo que hace a las atribuciones del INYM. Creo que vamos trabajando en la problemática no solo de las economías regionales de la provincia de Misiones, sino también de las otras provincias que componen el bloque”.

Frente a la postura del Gobierno nacional respecto de la desregulación del mercado yerbatero, planteó que la estrategia pasará por mantener abiertos los canales políticos. “Hay camino del diálogo, el camino de la discusión y camino también del entendimiento. Este es un camino que lo iniciamos hoy con el propio gobernador de la provincia, hablando ya con las autoridades competentes de este tema. Está duro, difícil, pero no es imposible cuando la política trabaja”.

Herrera Ahuad también descartó que “el bloque adopte una posición automática de acompañamiento u oposición frente al Ejecutivo nacional”.

Según explicó, las decisiones dependerán del contenido y del impacto de cada iniciativa sobre las provincias representadas. “Somos muy equilibrados en esto, pero sí vamos a ir ley por ley discutiendo las problemáticas de las diferentes provincias argentinas en un marco federal”.

Morosidad

El tema de la morosidad, es decir el endeudamiento de los ciudadanos es Otro de los temas que el espacio pretende trasladar al Congreso. “Una problemática que ya motivó medidas en Misiones”.

“Tomaremos como referencia la experiencia provincial para elaborar una propuesta de alcance nacional”, agregó y concluyó: “Ya la provincia dio unos pasos a partir de esto, creo que es un ejemplo que nosotros lo vamos a trasladar también en un proyecto de ley al Congreso Nacional".